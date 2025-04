Elton John e Brandi Carlile lanciano l’album “Who Believes In Angels?”

Elton John e Brandi Carlile hanno finalmente pubblicato il loro attesissimo album collaborativo intitolato “Who Believes In Angels?” per Universal Music. Quest’opera, frutto della collaborazione di Elton, Brandi, Bernie Taupin e Andrew Watt, è disponibile in diversi formati come CD, LP, CD+DVD e digitale.

Il disco è stato preceduto da una performance magica al London Palladium, dove hanno anticipato alcune tracce dell’album, tra cui “Little Richard’s Bible”. Elton John ha condiviso la sua esperienza suonando la canzone: “Ho suonato ‘Little Richard’s Bible’ accompagnato solo da Chad Smith che suonava il Charleston. Poi Andrew ha aggiunto la band. Quando l’ho sentito, ho pensato ‘Caspita, è incredibile’. Il ghiaccio si è sciolto. È stato un punto di non ritorno: c’era così tanta energia, ed era esattamente l’energia che volevo. Ho subito pensato: ‘Sì, quest’album sarà bellissimo’”.

Il concept di “Who Believes In Angels?” è nato dalla mente creativa di Elton John, Brandi Carlile e Andrew Watt, con l’obiettivo di creare un album unico e coinvolgente. I tre artisti sono entrati nei Sunset Sound Studios di Los Angeles con una tabula rasa e sono riusciti a scrivere e registrare tutto l’album in soli 20 giorni, supportati da musicisti del calibro di Chad Smith, Pino Palladino e Josh Klinghoffer.

Un cortometraggio di 30 minuti intitolato “Who Believes In Angels? Stories From The Edge Of Creation” racconta il dietro le quinte della creazione dell’album, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sul talento e la passione che hanno caratterizzato questo progetto unico.

La tracklist dell’album include brani come “The Rose Of Laura Nyro”, “Swing For The Fences”, “Never Too Late” e altri che fondono ballate, rock and roll, pop e country americana in un mix sorprendente. La collaborazione tra Elton John e Brandi Carlile si rivela eccezionale, con le voci dei due artisti che si integrano perfettamente in un connubio musicale stupefacente.

“Who Believes In Angels?” si candida ad essere uno dei lavori più significativi di Elton John, dimostrando una volta ancora il talento e la versatilità di uno degli artisti più iconici della musica internazionale.

Per tutti i fan e gli amanti della buona musica, questo album rappresenta un’occasione unica per immergersi in un’esperienza sonora che va oltre i confini del genere, regalando emozioni autentiche e uniche.