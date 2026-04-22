Esendex porta il Conversational Commerce al centro del Netcomm Forum 2026

Il Conversational Commerce si afferma come elemento chiave della crescita aziendale, ridefinendo il rapporto tra brand e consumatori nell'era digitale. In occasione del Netcomm Forum 2026, Esendex, leader nelle soluzioni di comunicazione mobile, presenta le strategie più avanzate per integrare questo approccio nei processi aziendali, evidenziando le potenzialità della WhatsApp Business Platform.

Nel contesto attuale, le richieste dei consumatori si concentrano su interazioni sempre più rapide e personalizzate. L'utilizzo di strumenti di messaggistica evoluti non è più solo un'opzione, ma una necessità strategica per le aziende che mirano a costruire relazioni solide con il proprio pubblico. Tuttavia, il vero valore di questi canali dipende dalla capacità di gestire la crescente complessità tecnologica e normativa.

Esendex, Select Meta Business Partner, offre competenze verticali per accompagnare le aziende in un percorso di fast onboarding mirato a ridurre i tempi di attivazione e rendere subito operativa la piattaforma senza ostacoli. Grande attenzione viene posta sulla trasformazione della tecnologia in un servizio su misura, dove precisione tecnica e rispetto delle normative si combinano per offrire comunicazioni rilevanti e personalizzate.

Ogni aspetto viene curato nei dettagli: dalla corretta gestione dei consensi degli utenti alla calibrazione della frequenza dei messaggi, con l'obiettivo di garantire che la comunicazione su WhatsApp sia sempre uno spazio sicuro e di valore per il cliente. Evitare comunicazioni generiche o poco targettizzate è essenziale, considerando che secondo un recente sondaggio del Gruppo Commify, il 70% degli intervistati interromperebbe i rapporti con un'azienda che inviasse contenuti non pertinenti o di bassa qualità.

Il Conversational Commerce rappresenta l'evoluzione naturale del commercio elettronico, dove la relazione torna a essere centrale, afferma Carmine Scandale, General Manager di Esendex Italia. Al Netcomm Forum vogliamo mostrare come la nostra assistenza dedicata e la profonda specializzazione nel mobile messaging possano semplificare l'adozione di soluzioni avanzate, permettendo alle imprese di instaurare un dialogo autentico e scalabile con i propri clienti.

Nel corso del Netcomm Forum, il team Esendex è disponibile allo Stand D97 per condividere best practice e approfondimenti sul futuro della comunicazione aziendale. Grazie a un'esperienza maturata in oltre vent'anni e una presenza consolidata in diversi mercati internazionali, Esendex continua a distinguersi per servizi bespoke e personalizzati, che rispondono in modo mirato alle esigenze di business nell'ambito del mobile messaging e delle automazioni digitali.