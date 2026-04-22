La eSerie A Goleador 2026 si prepara a infiammare il COMICON Napoli

A pochi giorni dal via, cresce l'attesa per il ritorno delle Finals della eSerie A Goleador, che incorniceranno l'edizione 2026 del COMICON Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. L'evento si conferma uno dei punti di riferimento nazionali per fumetto, videogiochi e cultura pop, pronto ancora una volta a fondere sport elettronico e passione calcistica nella suggestiva Mostra d'Oltremare.

Le sedici squadre della massima divisione di calcio italiana saranno protagoniste nell'Esports Stage del Padiglione 6, dove si affronteranno a colpi di pad su EA SPORTS FC 26. I giorni clou saranno il 30 aprile e il 1° maggio, dedicati a Playoff e Final Eight per conquistare il titolo di Campione d'Italia. Il 2 maggio invece spazio al Community Event, con il pubblico chiamato a sfidare direttamente i Pro Player.

Dopo una Regular Season intensa tra febbraio e marzo, Como Gaming Club, Sassuolo eSports, Cagliari Calcio Esports e Hellas Verona FC hanno meritato l'accesso diretto ai quarti, aspettando gli avversari dai turni preliminari. Il tabellone prevede sfide cariche di pathos, con Bologna FC 1909 Esports, Parma Esports, il Torino FC campione in carica, Udinese Esports, Juventus, Pisa SC Esports, Genoa Esports, ACF Fiorentina Esports, SSC Napoli eSports, US Lecce Esports, U.S. Cremonese IGP e AS Roma Esports pronte a lottare per il titolo e preziosi pass internazionali.

I semifinalisti del torneo accederanno direttamente alla League Phase della eChampions League, mentre i primi due classificati voleranno all'EA SPORTS FC Pro World Championship di luglio. In cabina di regia una squadra di caster d'eccezione (Leticia Begalli, Jessica Armanetti, Sabino Palermo, Marco Brandino, Marco Bianchi e Matteo Ribera) assicurerà spettacolo. Prevista anche la presenza di Moonryde in co-streaming.

Ci siamo. Tra pochi giorni, nella cornice unica di COMICON Napoli, la eSerie A Goleador scriverà l'ultimo capitolo della stagione. In palio ci sono le Finals che decreteranno il nuovo Campione d'Italia. Sarà una festa aperta a tutti, in cui poter vivere tutti i match dal vivo, fianco a fianco con i player, e sentire il boato del pubblico a ogni gol. Per chi non potrà essere a Napoli, l'adrenalina arriverà a casa in diretta live su DAZN, Twitch e YouTube. La eSerie A Goleador si conferma non solo un campionato eGames equilibrato ed emozionante - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A - ma rappresenta un elemento importante della nostra strategia perché costruisce un ponte tra calcio e nuove generazioni. È dove passione, tecnologia e linguaggio dei giovanissimi si incontrano davvero. Auguro a tutti i Club partecipanti e ai Player il più grande in bocca al lupo per queste Finali, ha concluso, come sempre saranno avvincenti e piene di colpi di scena.

Il Community Event del 2 maggio offrirà agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti l'adrenalina degli esports calcistici, scendendo sul palco contro i migliori player italiani. L'appuntamento a Napoli rappresenta ormai un'epifania per chi desidera vivere dal vivo il gaming competitivo e celebrare la passione per il calcio digitale.