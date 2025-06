Esplorazioni Oscure: Little Nightmares III Annunciato per il 2025

Il franchise di successo Little Nightmares torna a far sognare gli appassionati con una serie di annunci entusiasmanti. Durante il Little Nightmares Showcase, è stato rivelato che Little Nightmares III sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025. Questa attesissima continuazione della saga sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. I preordini sono già acquistabili, salvo per le piattaforme Nintendo su cui inizieranno più avanti.

In questo nuovo capitolo, i giocatori seguiranno le avventure di Low e Alone intrappolati nella Spirale, un mondo di delusioni nel quale si trova il Carnevale, un parco divertimenti decadente presentato nel nuovo trailer e nell’approfondimento del gameplay. Le opzioni di preordine includono la Standard Edition, la Digital Deluxe Edition con l’Expansion Pass – Secrets of The Spiral e la Collector “Mirror Edition”, che offre gadget esclusivi come una statuina e un artbook. Inoltre, la Premium Collector “Spiral Edition”, disponibile solo nel Bandai Namco Store, aggiunge ulteriori elementi come un supporto per controller o telefono e una moneta a due facce raffigurante i protagonisti.

Accanto al lancio di questo terzo capitolo, il franchise si arricchisce anche di Little Nightmares Enhanced Edition, disponibile dal 10 ottobre 2025. Questa versione migliorata della storia di Six introduce caratteristiche tecniche avanzate, come luci volumetriche e ray tracing, rendendo l’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Oltre ai videogiochi, Little Nightmares si espande anche in altri media. È stata annunciata una nuova stagione del popolare podcast The Sounds of Nightmares, una serie a fumetti intitolata Little Nightmares: Descent to Nowhere che debutterà a ottobre 2025 e un romanzo horror per giovani adulti, Little Nightmares: The Lonely Ones, disponibile da settembre 2025. Questi nuovi racconti promettono di immergere i fan in storie parallele e avvincenti.

.