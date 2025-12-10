Connect with us

Eugenio Franzetti nominato nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha annunciato la nomina di Eugenio Franzetti come nuovo Responsabile Marketing del marchio, con effetto immediato. Franzetti riporterà a Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, assumendo un ruolo chiave nella strategia di comunicazione e posizionamento globale del brand.

Il manager succede a Cristiano Fiorio, che passa alla guida del Marketing di Maserati, mantenendo al contempo la carica di General Manager di BOTTEGAFUORISERIE.

Con una carriera di rilievo nel settore automobilistico, Franzetti porta con sé un ampio bagaglio di esperienze maturate nei campi della comunicazione, delle vendite e del motorsport. In passato ha ricoperto incarichi strategici come Responsabile Comunicazione e Competizioni per Peugeot Italia, Responsabile Comunicazione per DS Automobiles, Citroën e Peugeot in Italia, oltre a Guide Vendite per Citroën Italia. Successivamente ha diretto la comunicazione del brand Peugeot, è stato Managing Director di DS in Italia e Responsabile DS Performance. Più recentemente ha assunto la responsabilità del Dipartimento Competizioni di Lancia, funzione che continuerà a ricoprire ad interim, in collaborazione con Stellantis Motorsport.

Commentando la nomina, Santo Ficili ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Franzetti nel team Alfa Romeo: «Sono lieto di dare il benvenuto a Eugenio nel team Alfa Romeo. La sua vasta esperienza nel marketing automobilistico globale e la profonda conoscenza delle dinamiche dei brand premium saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare il posizionamento internazionale di Alfa Romeo. Eugenio porta con sé una comprovata capacità di accrescere la desiderabilità del marchio e il coinvolgimento dei clienti attraverso strategie innovative e storytelling audace. Vorrei anche ringraziare sinceramente Cristiano per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi anni, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita del brand, guidando con successo progetti in F1, il lancio di modelli come la 33 Stradale – segnando il ritorno del marchio nel mondo delle vetture custom-built – oltre a campagne pubblicitarie premiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave.»

Nel suo primo commento ufficiale, Eugenio Franzetti ha dichiarato: «Sono onorato di entrare in Alfa Romeo, un marchio che incarna passione, sportività e spirito italiano. Questo è un momento entusiasmante nel percorso del brand e non vedo l’ora di lavorare con il team per rafforzare ulteriormente la presenza globale di Alfa Romeo. Il mio obiettivo è valorizzare la sua eredità unica, abbracciando al contempo l’innovazione e nuovi modi di connettersi con la nostra appassionata community in tutto il mondo. Insieme continueremo a raccontare la storia di Alfa Romeo in modo da ispirare e coinvolgere gli appassionati in ogni mercato.»

La nomina sottolinea il momento di rinnovamento che Alfa Romeo sta vivendo in questa fase di espansione e rilancio del marchio a livello internazionale. Con l’arrivo di Franzetti e la continuità della visione gestionale di Ficili, il brand punta a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento nel segmento premium, mantenendo saldi i valori storici di sportività, eleganza e italianità.

 

