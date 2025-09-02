Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

FABRI FIBRA: è online il video del nuovo singolo “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Published

La scena musicale italiana si arricchisce di un nuovo gioiello firmato Fabri Fibra, il rapper che ha plasmato e consolidato la scena rap italiana. Il suo nuovo singolo, “Milano Baby”, vede una collaborazione inedita con la cantautrice Joan Thiele, emergente e apprezzata dalla critica. Il brano, parte dell’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia”, è già in programmazione nelle principali radio italiane ed è accompagnato da un video ufficiale online con la partecipazione dell’attrice Pilar Fogliati.

Nel video, diretto da Cosimo Alemà, Milano diventa protagonista, ritratta in una veste notturna e moderna. La città fa da sfondo a una storia d’amore complicata, con Pilar Fogliati che si muove tra le spire di un ineffabile albergo-grattacielo, incapsulando l’essenza solitaria e affascinante della metropoli.

“Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta – in questo caso da Davide Petrella – e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele,” ha commentato Fibra, sottolineando l’arricchimento portato da Thiele al brano.

Fibra prosegue il suo tour, concludendo la prima fase dopo le tappe di Napoli e Milano. Dopo una breve pausa, l’artista riprenderà con il Club Tour 2025. Ogni data è un’opportunità per rivivere dal vivo i successi di “Mentre Los Angeles Brucia”, un album che ha già collezionato numerose recensioni positive e il riconoscimento di disco d’oro.

Il disco include collaborazioni con artisti come Tredici Pietro, Papa V, Nerissima Serpe, nonché Gaia, Massimo Pericolo, e Noyz Narcos. Il lavoro si apre con un cameo dell’illustre cantautore Francesco Guccini, che Fabri Fibra ha utilizzato per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente.”

In oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra continua a essere una colonna portante della musica rap italiana, evolvendo costantemente il genere e affermandolo come nuovo cantautorato in grado di raccontare complesse realtà sociali italiane. Con “Milano Baby” e il tour in corso, Fabri Fibra dimostra ancora una volta il suo immutato talento e intuito artistico.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Tecnologia

Sotto il sole d’agosto? I consigli OnePlus per salvare il tuo smartphone dal caldo

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

BYD continua a crescere e a luglio entra nella top 20 del mercato italiano

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Motori

Honda Forza 750: ecco il MY2026

Giochi

Alpine presenta la nuova A110 GTS Gentle Mates: un’esclusiva livrea ispirata agli Esport

Spettacolo

FABRI FIBRA: è online il video del nuovo singolo “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il crossover è ordinabile 33.900 euro

Giochi

Novità per Farming Simulator 25: nuovi macchinari e miglioramenti grafici

Motori

Ritorno alle origini: La BMW R 12 G/S incanta alla Sei Giorni Internazionale di Enduro

Motori

FIAT e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Honda svela le prime immagini della EV FUN Concept in Europa

Tecnologia

HONOR presenta la rivoluzionaria tecnologia sul Magic V5

Motori

Citroën C3 colleziona primati e supporta la crescita complessiva della Marca

Motori

Hyundai Motor Group lancia NUMA: verso una mobilità urbana inclusiva

Società

Mazda sostiene la Homo Faber Fellowship 2025-26: artigianato giapponese ed europeo in dialogo a Siviglia

Spettacolo

SIDE BABY annuncia “LEGGENDARIO RXX Edition”, una speciale riedizione

Motori

Jeep Avenger continua a essere protagonista del mercato

Tecnologia

Volkswagen e AWS: produzione più intelligente e resiliente con l’IA

Spettacolo

LA MESSA: annuncia “MUSICA VERA” feat. TORMENTO, il nuovo singolo fuori venerdì 5 settembre

Spettacolo

BRESH: “La tana del granchio” è certificato PLATINO

Motori

BYD cresce nel mercato italiano: record di Immatricolazioni ad agosto 2025
Gardaland Stars Night

Società

Gardaland Stars Night: Willy William in Italia per chiudere l’estate dei 50 anni

Società

Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

SIDE BABY annuncia “LEGGENDARIO RXX Edition”, una speciale riedizione

Dopo il grande successo del suo album “Leggendario”, Side Baby, al secolo Arturo Bruni, annuncia il lancio di una speciale edizione del progetto intitolata...

24 ore ago

Spettacolo

LA MESSA: annuncia “MUSICA VERA” feat. TORMENTO, il nuovo singolo fuori venerdì 5 settembre

Il 2025 musicale si arricchisce di una nuova perla: La Messa, il duo torinese composto da Serena Mastrulli e Marco Zamuner, annuncia il lancio...

1 giorno ago

Spettacolo

BRESH: “La tana del granchio” è certificato PLATINO

Lo straordinario successo del singolo “La Tana del Granchio” di Bresh, estratto dall’album “Mediterraneo”, continua a stupire il panorama musicale italiano. Il brano ha...

1 giorno ago

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Dopo il successo del singolo “FOLLOW” con Lele Blade e Christian Revo, Vale Lambo è pronto a presentare il suo nuovo mixtape, “ANGELI VIOLENTI”....

2 giorni ago