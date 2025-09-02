FABRI FIBRA: è online il video del nuovo singolo “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

La scena musicale italiana si arricchisce di un nuovo gioiello firmato Fabri Fibra, il rapper che ha plasmato e consolidato la scena rap italiana. Il suo nuovo singolo, “Milano Baby”, vede una collaborazione inedita con la cantautrice Joan Thiele, emergente e apprezzata dalla critica. Il brano, parte dell’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia”, è già in programmazione nelle principali radio italiane ed è accompagnato da un video ufficiale online con la partecipazione dell’attrice Pilar Fogliati.

Nel video, diretto da Cosimo Alemà, Milano diventa protagonista, ritratta in una veste notturna e moderna. La città fa da sfondo a una storia d’amore complicata, con Pilar Fogliati che si muove tra le spire di un ineffabile albergo-grattacielo, incapsulando l’essenza solitaria e affascinante della metropoli.

“Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta – in questo caso da Davide Petrella – e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele,” ha commentato Fibra, sottolineando l’arricchimento portato da Thiele al brano.

Fibra prosegue il suo tour, concludendo la prima fase dopo le tappe di Napoli e Milano. Dopo una breve pausa, l’artista riprenderà con il Club Tour 2025. Ogni data è un’opportunità per rivivere dal vivo i successi di “Mentre Los Angeles Brucia”, un album che ha già collezionato numerose recensioni positive e il riconoscimento di disco d’oro.

Il disco include collaborazioni con artisti come Tredici Pietro, Papa V, Nerissima Serpe, nonché Gaia, Massimo Pericolo, e Noyz Narcos. Il lavoro si apre con un cameo dell’illustre cantautore Francesco Guccini, che Fabri Fibra ha utilizzato per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente.”

In oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra continua a essere una colonna portante della musica rap italiana, evolvendo costantemente il genere e affermandolo come nuovo cantautorato in grado di raccontare complesse realtà sociali italiane. Con “Milano Baby” e il tour in corso, Fabri Fibra dimostra ancora una volta il suo immutato talento e intuito artistico.