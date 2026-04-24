Il fascino dei Vini d'Abbazia conquista la Calabria: appuntamento il 2 e 3 maggio all'Abbazia della Matina

Per la prima volta la Calabria si prepara a ospitare uno degli eventi più suggestivi e attesi nel panorama vitivinicolo italiano: il 2 e 3 maggio l'Abbazia Cistercense di Santa Maria della Matina a San Marco Argentano aprirà le sue porte a Vini d'Abbazia, coinvolgendo appassionati, operatori e produttori in un incontro tra storia, cultura e eccellenze enologiche.

L'iniziativa, nata dal successo dell'edizione nazionale che tradizionalmente si svolge nel Lazio, porta in Calabria una preziosa anteprima, con l'obiettivo di valorizzare il legame tra spiritualità monastica e la vocazione vitivinicola del territorio regionale. Le due giornate proporranno degustazioni guidate di etichette provenienti da abbazie storiche italiane e dai consorzi di tutela calabresi: sarà possibile esplorare vitigni autoctoni e confrontare tradizioni millenarie con le nuove frontiere dell'enologia contemporanea.

Il programma si articolerà tra banchi d'assaggio e momenti di approfondimento sensoriale, affidati a professionisti del settore, offrendo una narrazione unica in cui spiritualità, innovazione e territorio diventano protagonisti. La manifestazione punta infatti a riportare al centro il ruolo delle abbazie nel preservare il patrimonio vitivinicolo europeo, rilanciando oggi il loro valore in chiave attuale e dialogante.

Alla base di questo evento c'è una strategia istituzionale volta a consolidare il ruolo della Calabria tra le grandi regioni del vino. L'intensa attività messa in campo negli ultimi anni sta dando risultati concreti, contribuendo a rafforzare il posizionamento della Calabria nei circuiti di riferimento del vino di qualità. In questo contesto, iniziative come questa assumono un valore strategico: non solo promuovono le nostre produzioni, ma ne raccontano le radici profonde, intrecciando identità, storia e capacità contemporanea di innovazione. È attraverso questo equilibrio che la Calabria può consolidare la propria attrattività e affermarsi sempre più come destinazione enoturistica di rilievo - ha dichiarato l'Assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo.

Nel paesaggio sereno della Calabria interna, l'Abbazia della Matina si conferma protagonista assoluta di questo rinascimento enoturistico, ospitando tra i suoi chiostri un progetto culturale che mira a riscoprire e condividere una realtà ancora poco conosciuta ma profondamente radicata a livello nazionale. È per me un orgoglio aver messo a disposizione questo luogo, contribuendo a valorizzare una realtà ancora poco conosciuta ma perfettamente inserita in un circuito nazionale di grande rilievo, ha sottolineato Michele Valentoni, proprietario dell'abbazia e della cantina La Matina. L'iniziativa rappresenta non solo un'importante occasione di promozione, ma una reale opportunità di incontro e valorizzazione condivisa. Un'esperienza autentica che mette in relazione cultura, storia e produzioni vitivinicole anche geograficamente distanti, ha aggiunto Judith Sandonato, responsabile organizzativa.

I biglietti per Vini d'Abbazia Calabria sono già disponibili online, con la possibilità di scegliere la giornata preferita. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire il fascino senza tempo delle abbazie e il cuore pulsante dell'enologia calabrese in una cornice di ineguagliabile bellezza.