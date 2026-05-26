Gardaland Resort, boom di minivacanze e riapre LEGOLAND Water Park dal 30 maggio

Cresce la voglia di minivacanze di prossimità e di tempo di qualità condiviso in famiglia in vista del ponte del 2 giugno. Le ultime tendenze confermano che i viaggi si trasformano in un'occasione preziosa per creare ricordi indimenticabili (42%) e vivere esperienze significative (29%), con grande attenzione alla dimensione relazionale e alla condivisione tra generazioni.

Secondo Daniela Bricola, Vice President Attraction Gardaland, Dopo un'ottima risposta registrata durante i ponti primaverili, sostenuta da condizioni meteo favorevoli e da una domanda sempre più orientata verso il turismo esperienziale, guardiamo con entusiasmo anche al ponte del 2 giugno, che sta già mostrando segnali positivi sul fronte delle prenotazioni. Per Gardaland Resort rappresenta un passaggio strategico che anticipa una stagione estiva ricca di proposte uniche in Italia.

Gardaland Resort dà ufficialmente il via alla stagione estiva dal 30 maggio con la riapertura di LEGOLAND Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO in Europa. Questa attrazione offre oltre 15.000 mq di giochi d'acqua, attività creative e divertimento pensati per tutta la famiglia, confermandosi come un'esperienza unica nel panorama italiano e l'unico parco acquatico LEGO nel Paese.

Il parco propone scivoli adrenalinici, aree relax e spazi dove la fantasia prende vita anche grazie alle fedeli riproduzioni di monumenti italiani costruiti con i classici mattoncini LEGO. Il mix di divertimento, creatività e immaginazione rende LEGOLAND Water Park Gardaland una destinazione immersiva e family friendly, capace di coinvolgere ospiti di ogni età che potranno vivere momenti di condivisione divertente e stimolante.

Le prenotazioni per il ponte del 2 giugno sono già in crescita e Gardaland si prepara ad accogliere famiglie e visitatori di tutte le età, promettendo una stagione estiva ricca di sorprese e proposte all'insegna dell'esperienza, dell'emozione e della voglia di stare insieme.