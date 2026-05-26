Caldo record e voglia di minivacanze: riparte l'estate a LEGOLAND Water Park Gardaland

L'arrivo del ponte del 2 giugno porta con sé un boom di richieste per i parchi acquatici e accende il desiderio di minivacanze all'insegna della vicinanza e della condivisione familiare. I viaggiatori italiani si orientano sempre più verso mete esperienziali dove trascorrere tempo di qualità insieme, come confermano recenti dati di settore che sottolineano l'importanza della relazione e della creazione di ricordi durante le vacanze: per il 42% degli intervistati il viaggio è il momento ideale per stare con i propri cari, mentre il 29% lo vede come occasione per vivere esperienze significative.



Gardaland Resort si prepara a inaugurare l'estate 2026 con segnali davvero positivi, grazie a prenotazioni in forte crescita già prima dell'inizio della stagione estiva vera e propria. Dopo il successo dei ponti primaverili, sostenuto da condizioni meteo favorevoli e da una maggiore attenzione al turismo esperienziale, la struttura si conferma punto di riferimento per le famiglie. "Dopo un'ottima risposta registrata durante i ponti primaverili, sostenuta da condizioni meteo favorevoli e da una domanda sempre più orientata verso il turismo esperienziale, guardiamo con entusiasmo anche al ponte del 2 giugno, che sta già mostrando segnali positivi sul fronte delle prenotazioni. Per Gardaland Resort rappresenta un passaggio strategico che anticipa una stagione estiva ricca di proposte uniche in Italia", ha dichiarato Daniela Bricola, Vice President Attraction di Gardaland.



L'apertura di LEGOLAND Water Park Gardaland è prevista per sabato 30 maggio. Il primo parco acquatico a tema LEGO in Europa accoglie visitatori di tutte le età con oltre 15.000 metri quadrati di attrazioni, giochi d'acqua e attività creative. Si tratta dell'unico parco acquatico LEGO in Italia, pensato appositamente per soddisfare le esigenze di famiglie e appassionati di tutte le generazioni.



Dal divertimento dei numerosi scivoli adrenalinici alle aree relax, passando per spazi dedicati alla fantasia e ai monumenti italiani ricostruiti con i celebri mattoncini, LEGOLAND Water Park Gardaland offre un'esperienza immersiva che coniuga emozione, creatività e immaginazione.