FIAT inaugura CIAO FUTURO! alla Milano Design Week 2026: tra heritage e innovazione urban

FIAT ha aperto le porte alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!, uno spazio dedicato che esplora il futuro della mobilità urbana con un approccio socialmente rilevante e orientato al design.

L'evento inaugurale ha visto la partecipazione di Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, François Leboine, Head of Design FIAT, e il Maestro Giorgetto Giugiaro di GFG Style, insieme agli studenti dei progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma. La giornata segna l'avvio di un dialogo aperto su come dovrà evolversi la piccola auto compatta del futuro.

Dante Giacosa una volta disse che un'auto dovrebbe essere utile prima ancora che sofisticata, un principio che oggi appare ancora più attuale. L'utilità non si misura solo in numeri, ma nel tempo risparmiato, nello spazio guadagnato, nello sforzo ridotto e nel piacere aggiunto. Nella mia esperienza, il buon design non è solo una questione di stile - è una questione di onestà. Le persone non chiedono auto più grandi o più complesse, ma soluzioni chiare e significative. È qui che FIAT trova il suo vero ruolo: progettare risposte semplici, concrete e oneste che riflettano il modo in cui le persone vivono oggi e il modo in cui le nuove generazioni vivranno domani, ha dichiarato Olivier François.

L'obiettivo del progetto era apparentemente semplice: descrivere una soluzione accessibile che permetta a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici di muoversi ogni giorno dove serve, in modo intelligente, gioioso e sostenibile. Ripensando all'evoluzione della mobilità negli ultimi 50 anni, abbiamo avuto l'idea di far incontrare simbolicamente tre generazioni di designer e farle lavorare su una visione del futuro, ha aggiunto François Leboine.

Allestito presso Magna Pars, nel distretto Tortona, CIAO FUTURO! è un percorso esperienziale che racconta il DNA del design FIAT, esplorando il ruolo di regina della mobilità urbana e il modo in cui la casa torinese ha plasmato le città e le loro esigenze.

Al centro dell'esposizione sono i tre progetti finalisti di studenti di IED Torino e ISIA Roma, concept di piccole vetture che rappresentano un ponte tra storia e innovazione, mantenendo i valori di compattezza tipici di FIAT. IPPO, di Luca Di Tonto e Alessio Vasta, ripensa l'auto come spazio pubblico e comunitario; LUMO SU MISURA, di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc, propone la massima personalizzazione e sostenibilità con un veicolo modulare dedicato all'economia circolare; FIZZ, di Gabriele Menozzi, si ispira all'aperitivo urbano e al soft clubbing, offrendo uno spazio sociale temporaneo durante la sosta.

Il pubblico può esplorare e votare i progetti durante tutta la settimana, partecipando attivamente alla conversazione su design e futuro della mobilità urbana.

Tra le icone storiche in esposizione figurano la mitica Fiat 500 del 1957 e la Fiat Panda degli anni '80, firmata da Giugiaro. Il viaggio nell'identità FIAT prosegue con la Fiat Topolino Corallo e si conclude guardando al domani con la Topolino Sport Edition, pensata per la Gen Z, esaltando una mobilità giocosa e responsabile.

CIAO FUTURO! resterà aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 20, nelle suggestive atmosfere del distretto Tortona, offrendo un'esperienza immersiva nel passato, presente e futuro della mobilità urbana secondo FIAT.