FIAT e Wallpaper* reinventano la mobilità urbana alla Milano Design Week 2026

FIAT e Wallpaper* collaborano alla Milano Design Week 2026 con le iconiche Topolino, travel guides personalizzate e un chiosco innovativo in città.

FIAT approda alla Milano Design Week 2026 con una collaborazione esclusiva insieme a Wallpaper*, fondendo design, viaggio e mobilità urbana contemporanea in un progetto che promette di lasciare il segno nell'evento meneghino.

Grazie a questa partnership, Wallpaper* diventa uno dei partner editoriali principali per la kermesse del design, mentre FIAT partecipa attivamente per celebrare il lancio delle nuove Wallpaper Travel Guides*. Il cuore dell'iniziativa batte attorno a quattro Fiat Topolino dal carattere allegro e colorato, trasformate per l'occasione in vere e proprie piattaforme mobili pensate per esplorare Milano in modo originale durante la settimana del design.

Uno degli elementi più suggestivi della collaborazione è il chiosco tradizionale milanese, reinventato da Wallpaper* per diventare un punto nevralgico nel cuore della città. Questo chiosco su misura funge sia da installazione editoriale che da luogo d'incontro urbano, incarnando la visione innovativa di Wallpaper* su una città sempre più orientata al design e alla creatività.

A partire da lunedì 20 aprile alle ore 8:00, le quattro Fiat Topolino partiranno proprio da questo chiosco speciale, diventando protagoniste mobili e dinamiche della settimana, restando attive fino al termine della manifestazione.

I veicoli guideranno i visitatori alla scoperta dei luoghi consigliati nelle Wallpaper Travel Guides*, offrendo un'esperienza di visita leggera, accessibile e dal volto sostenibile. Una nuova modalità di vivere Milano fra design, cultura e mobilità urbana, pensata sia per gli addetti ai lavori sia per un pubblico più ampio in cerca di ispirazione cittadina.

All'interno di questo scenario, la Wallpaper Design Week Map riserva uno spazio speciale anche a CIAO FUTURO!, l'area FIAT allestita presso Magna Pars in Via Tortona 15, indicata come una delle tappe irrinunciabili della settimana. La presenza di FIAT in questo luogo sottolinea la volontà del brand di rafforzare il dialogo tra mobilità, cultura del design e vita urbana, diventando punti di riferimento per chi desidera vivere appieno la trasformazione della città durante la Design Week 2026.