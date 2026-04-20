Fiorello tra satira e aneddoti: calciatori, Al Bano e politica internazionale a La Pennicanza

Fiorello apre la settimana de La Pennicanza su Rai Radio2 con ironia su escort e calciatori, imitazioni di Al Bano e Pupo e confronto con Monica Maggioni.

Fiorello torna a rianimare le fasce di ascolto pomeridiane con il suo show La Pennicanza su Rai Radio2, portando come sempre una ventata di ironia tagliente sulla cronaca, tra battute fulminee e sorprendenti ospiti.

Nella puntata del 20 aprile, il mattatore siciliano si è soffermato con la consueta leggerezza sulla vicenda delle escort di lusso a Milano che, secondo diverse cronache, vedrebbe coinvolti numerosi calciatori di Serie A. "Se ne sono accorti perché chiedevano appuntamenti da 90 minuti e in alcuni casi anche il VAR per rivedere alcuni momenti!", ha scherzato Fiorello, confezionando un'altra delle sue osservazioni irriverenti che tanto piacciono ai radioascoltatori.

Lo show ha regalato anche il ritorno dell'imitazione di Al Bano, con Fiorello che ha raccontato un memorabile aneddoto: "L'ho conosciuto nel 1978, allo Zecchino d'Oro… mi dissero 'scegli un bambino con cui duettare' e scelsi lui! È stato uno dei primi casi di bodyshaming… un pochino si è offeso! Così feci un gesto per farmi perdonare. Venne Malgioglio a casa mia, a Cellino, e mi disse: ti offro questa canzone, 'Gelato al cioccolato'... alla seconda strofa, mio padre prese il troncarami, Malgioglio sta ancora scappando! Così, andai da Pupo e dissi: te la offro. Io non la posso cantare, mi piace la lasagna!".

Momenti di comicità si sono intrecciati con spazi dedicati a temi di attualità grazie al collegamento con Monica Maggioni, ex presidente Rai, che ha presentato il programma 'Newsroom' in onda su Rai3. L'approfondimento si è focalizzato sulla geopolitica internazionale: "Parleremo dei padroni del mondo. Xi Jinping, Putin, Trump… un sacco di dettagli ci fanno capire che sono davvero i padroni, la loro idea di cosa fare del mondo è chiarissima. Ci sono perfettamente, non ci fanno: si distraggono su altro, ma sui loro interessi ci sono perfettamente. Trump? A tratti uno ha la sensazione che sia fuori di zucca. Ma se vai a vedere i conti in banca ti accorgi che è fuori ma ogni tanto ci capisce benissimo!".

Un mix ben dosato di satira, assurdo e improvvisazione caratterizza anche questa edizione de La Pennicanza, che si conferma appuntamento immancabile del palinsesto Rai. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay, canale 202 del digitale terrestre e, per i più mattinieri, alle 7:10 su Rai2 con La Mattinanza.