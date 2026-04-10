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Fonte di alimentazione mobile: la nuova Opel Astra e altri modelli Opel offrono tecnologia V2L

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La mobilità elettrica entra in una nuova era con Opel. Il marchio tedesco presenta la nuova Opel Astra Electric e una gamma di modelli completamente elettrici dotati della rivoluzionaria tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che trasforma l’auto in una vera e propria fonte di alimentazione mobile. Con questa funzione, diventa possibile ricaricare o alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria del veicolo, senza più dipendere da prese di corrente tradizionali.

La nuova Astra Electric rappresenta l’evoluzione definitiva della compatta di casa Opel, con un design più affilato e moderno e una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il suo motore da 115 kW (156 CV) e la batteria da 58 kWh permettono un’autonomia fino a 454 chilometri nel ciclo WLTP, ben 35 km in più rispetto alla versione precedente. Ma il vero salto di qualità è la possibilità di utilizzare la vettura come fonte di energia per ricaricare e alimentare accessori e dispositivi vari.

«Non è più necessario avere una presa di corrente per e-bike o barbecue elettrici»: con il sistema V2L, energia e libertà vanno di pari passo. La batteria del veicolo, infatti, può fornire fino a 3,6 kW di potenza tramite un adattatore V2L specifico, da collegare direttamente alla porta di ricarica dell’auto. Questo dispositivo, disponibile come accessorio Opel, offre una presa domestica standard per collegare strumenti di uso quotidiano come aspirapolvere, laptop o apparecchi da campeggio.

La funzione V2L non è esclusiva della nuova Astra Electric: anche altri modelli della gamma, come Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric e Combo Electric, sono ora equipaggiati con unità di ricarica bidirezionale integrate. I modelli più grandi, come Astra Electric, Grandland e Combo Electric, montano un caricatore bidirezionale trifase da 11 kW di serie. Per i modelli più compatti, Opel propone la stessa tecnologia in versione monofase da 7,4 kW, con la possibilità di scegliere il caricatore trifase da 11 kW come optional a un prezzo di 450 euro (IVA inclusa in Italia).

Anche la Opel Mokka GSE, già premiata con il “Golden Steering Wheel 2025”, è dotata di serie del caricatore bidirezionale più potente, a conferma dell’impegno del marchio nell’estendere i vantaggi della tecnologia V2L a tutta la sua gamma elettrica.

L’introduzione di questa innovazione segna un passo importante nel percorso di Opel verso una mobilità più flessibile e sostenibile. L’auto non è più solo un mezzo di trasporto, ma diventa un alleato per la vita quotidiana, capace di fornire energia ovunque: dal campeggio all’attività all’aperto, fino alle necessità domestiche.

Con la diffusione della tecnologia V2L, Opel amplia il concetto di “libertà elettrica”, offrendo ai propri clienti la possibilità di vivere esperienze senza limiti di energia, senza emissioni locali e con la praticità di un sistema intelligente ed efficiente.

In un mercato in rapido cambiamento, la casa tedesca dimostra ancora una volta come l’innovazione, unita alla sostenibilità, possa tradursi in vantaggi concreti e immediati per gli automobilisti. La nuova generazione di veicoli elettrici Opel non si limita a muoversi in silenzio, ma diventa una vera e propria rete di energia su ruote.

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