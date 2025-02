Ford Ranger: un decennio di successi inarrestabili

Il Ford Ranger continua a dominare il mercato europeo, confermandosi per il decimo anno consecutivo il pick-up più venduto in Europa. Un primato che trova la sua massima espressione in Italia, dove il Ranger mantiene la leadership assoluta nel segmento fin dal 2016. Sinonimo di potenza, adattabilità e versatilità, il pick-up dell’Ovale Blu si impone come la scelta privilegiata dagli italiani: oggi, infatti, un pick-up su due venduti in Italia è un Ford Ranger.

Ma il successo del marchio americano non si limita ai pick-up. Il 2024 segna un anno da record per Ford Pro in Italia, con oltre 35.000 unità vendute e un incremento di oltre 7.000 veicoli rispetto al 2023. La quota di mercato ha raggiunto il 19,7%, con una crescita di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Un risultato straordinario a cui il Ranger ha contribuito in maniera significativa.

Secondo Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, il Ford Ranger non è solo un pick-up, ma uno strumento di lavoro indispensabile. “È un veicolo capace di spingersi oltre le aspettative, con un design accattivante e prestazioni elevate” ha dichiarato Faltoni. “Il suo successo in Italia dimostra la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei clienti con prodotti ad alta tecnologia, prestazioni eccellenti e una versatilità senza pari”.

Ford Pro continua a innovare il segmento pick-up con l’arrivo del Ranger Plug-in Hybrid (PHEV). Questo modello elettrificato non scende a compromessi, mantenendo le straordinarie caratteristiche del Ranger tradizionale, tra cui capacità di traino, portata e prestazioni off-road, ma aggiungendo una coppia massima di 697 Nm, la più alta mai registrata su un Ranger, e un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 43 km.

Un’ulteriore innovazione del Ranger PHEV è il sistema Pro Power Onboard, che consente di alimentare o ricaricare attrezzi da lavoro con una potenza fino a 6,9 kW, direttamente dalla batteria del veicolo. Un’innovazione pensata per i professionisti, eliminando la necessità di generatori esterni.

La produzione del Ranger Plug-in Hybrid è già iniziata, e le prime consegne sono previste a partire dalla metà del 2024.