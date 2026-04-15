Arriva il fotoromanzo IA: Cockn'y Outcast e la notte musicale a Milano

Cockn'y Outcast - In Milan Town Tonight è il primo fotoromanzo interamente realizzato con IA. Racconta la notte di tre outsider tra carcere e musica a Milano.

Un progetto artistico mai visto prima, interamente realizzato grazie all'intelligenza artificiale generativa, è ora disponibile in digitale: Cockn'y Outcast - In Milan Town Tonight permette di vivere per immagini una storia musicale che mescola fiction, tecnologia e spirito indie. Attraverso dieci tavole in stile graphic novel, il fotoromanzo segue le vicende di tre personaggi improbabili - John Blacksmith, chitarrista cockney con un passato burrascoso; Igor Opdenko, hacker russo trasformista; James Kaylan, batterista ivoriano in bilico tra carcere e libertà - partendo dalla cella della prigione di Wandsworth fino alle luci di una notte milanese, dove la musica diventa la loro unica via di fuga.

Il racconto è ispirato al singolo In Milan Town Tonight (February 6th 2026), prodotto dai Dead Poets Club sulle note del classico Il cielo di Milano di Enrico Ruggeri e Massimo Bigi, reinterpretato in inglese da Ronnie Jones. A dare voce al racconto per immagini c'è il giovane giornalista Ettore Saladini, vincitore del Premio Scalfari 2025, che accompagna il lettore dentro una narrazione sospesa tra reale e virtuale, offrendo una riflessione contemporanea su creatività, identità musicale e limiti dell'intelligenza artificiale.

L'intero materiale visivo e narrativo nasce proprio grazie agli strumenti più avanzati di IA, lasciando aperta la domanda su dove finisca il ruolo della macchina e inizi quello dell'autore. In primo piano il desiderio di capire se oggi sia davvero possibile creare un racconto artistico coerente e dotato di una voce autonoma grazie all'intelligenza artificiale e alle competenze umane.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e lo spin-off Whattadata, con l'obiettivo di esplorare futuri sviluppi etici e tecnologici nell'applicazione dell'IA alla produzione musicale professionale. Inoltre, la studentessa Giorgia Tognoli dedicherà la sua tesi di laurea proprio all'analisi dei processi creativi generativi sperimentati in questa esperienza, confermando l'impatto crescente di queste tecnologie sulle discipline artistiche e comunicative.

Una notte tra ribelli, musica e nuove tecnologie che nasce dalla fantasia, prende vita sui pixel e pone interrogativi essenziali sulla relazione tra arte e macchina. Cockn'y Outcast - In Milan Town Tonight segna un nuovo confine nel racconto visivo contemporaneo.