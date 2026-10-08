Francesco Pastore nominato nuovo Managing Director di Citroën e DS Automobiles Italia

Francesco Pastore è stato nominato nuovo Managing Director di Citroën e DS Automobiles per il mercato italiano, assumendo la guida dei due marchi all'interno dell'organizzazione Stellantis Italia.

Con una solida esperienza nel settore automobilistico e riconosciute doti di leadership, Pastore sarà responsabile della strategia e dello sviluppo di Citroën e DS Automobiles nel Paese. L'obiettivo sarà consolidarne il percorso di innovazione e favorirne una crescita sempre più sostenibile.

Pastore è laureato in Ingegneria Meccanica e può vantare una carriera ricca di incarichi di rilievo. Dal novembre 2001 ha lavorato in Fiat Auto, spaziando tra Qualità e ruoli commerciali, ambito in cui ha costruito la propria storia professionale. Nel 2011 ha guidato le attività commerciali per Citroën e Peugeot presso un dealer indipendente di Torino, successivamente nel 2014 è rientrato in azienda come Hub Director al Motor Village di Milano.

Nel 2017 ha assunto il ruolo di Area & Operation Manager Pre-Owned per la regione EMEA di FCA. Con la nascita di Stellantis ha avuto l'incarico di Animation and Operation Manager Enlarged Europe nel B2B, coordinando le vendite di tutti i brand sui diversi mercati. Inoltre, Pastore è stato per un anno e mezzo Managing Director dei Brand Premium Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles, consolidando il posizionamento dei marchi premium del gruppo.

La nomina di Pastore sottolinea la volontà di Stellantis Italia di puntare su profili manageriali capaci di abbinare conoscenza del settore ed esperienza internazionale per guidare la transizione e la crescita dei marchi francesi nel mercato italiano.