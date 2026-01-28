“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Cresce l’attesa per “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo biopic ufficiale dedicato a uno dei più grandi e amati artisti della musica italiana. Diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita, il film sarà in sala in tutta Italia da lunedì 2 febbraio a mercoledì 4 febbraio come evento speciale distribuito da Nexo Studios.

La pellicola, coprodotta da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, racconta la vita e le passioni di Franco Battiato attraverso un percorso che conduce il pubblico dai primi anni in Sicilia fino al trasferimento a Milano negli anni Settanta, momento chiave del suo cammino artistico verso il successo. Un viaggio fatto di scoperta, trasformazione e ricerca spirituale: elementi che sono stati al centro non solo della sua musica ma anche della sua visione del mondo.

Dario Aita interpreta Battiato con intensità e autenticità, riuscendo, come sottolineato dalla critica, a restituire la voce e l’anima dell’artista. “Sembra impossibile ritrovare la voce di Franco Battiato. Eppure qualcuno ci è riuscito. È Dario Aita, il protagonista del film”, scrive Quotidiano Nazionale. Le prime recensioni parlano di un omaggio sensibile e sincero. “Il realismo e la musica dominano un film che rende onore alla memoria del genio e del suo continuo vagare”, ha commentato Billboard Italia, mentre RTL 102.5 sottolinea: “Sarà difficile non emozionarsi.”

Il film offre uno sguardo intimo sulla personalità artistica e spirituale di Battiato, esplorando la sua continua tensione verso la conoscenza e la trascendenza. Al centro della narrazione anche gli incontri che hanno segnato profondamente la sua carriera: tra questi quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, compagni di viaggio e interlocutori fondamentali nel suo percorso creativo.

Nel cast, insieme a Dario Aita, figurano Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Anna Castiglia e, in una partecipazione straordinaria, Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore, due nomi di spicco della scena musicale italiana.

Lunedì 2 febbraio, l’anteprima romana al Cinema Barberini sarà accompagnata dai saluti in sala del regista Renato De Maria e del protagonista Dario Aita, che incontreranno il pubblico durante le proiezioni delle ore 19.00, 21.15 e 21.30.

“Franco Battiato. Il lungo viaggio” è, come indica il titolo, un’esperienza che va oltre la biografia di un grande musicista. È la mappa emotiva e spirituale di un uomo che ha saputo fondere cultura, poesia, filosofia e misticismo in una delle carriere più originali della musica italiana.

Distribuito in esclusiva per le sale da Nexo Studios, con RTL 102.5 come radio ufficiale e in collaborazione con MYmovies, il film arriverà successivamente su Rai 1 e Rai Play. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia riscoprire l’eredità di un artista che ha saputo trasformare la musica in una forma d’arte e di meditazione collettiva.