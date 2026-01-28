Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Published

Cresce l’attesa per “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo biopic ufficiale dedicato a uno dei più grandi e amati artisti della musica italiana. Diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita, il film sarà in sala in tutta Italia da lunedì 2 febbraio a mercoledì 4 febbraio come evento speciale distribuito da Nexo Studios.

La pellicola, coprodotta da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, racconta la vita e le passioni di Franco Battiato attraverso un percorso che conduce il pubblico dai primi anni in Sicilia fino al trasferimento a Milano negli anni Settanta, momento chiave del suo cammino artistico verso il successo. Un viaggio fatto di scoperta, trasformazione e ricerca spirituale: elementi che sono stati al centro non solo della sua musica ma anche della sua visione del mondo.

Dario Aita interpreta Battiato con intensità e autenticità, riuscendo, come sottolineato dalla critica, a restituire la voce e l’anima dell’artista. “Sembra impossibile ritrovare la voce di Franco Battiato. Eppure qualcuno ci è riuscito. È Dario Aita, il protagonista del film”, scrive Quotidiano Nazionale. Le prime recensioni parlano di un omaggio sensibile e sincero. “Il realismo e la musica dominano un film che rende onore alla memoria del genio e del suo continuo vagare”, ha commentato Billboard Italia, mentre RTL 102.5 sottolinea: “Sarà difficile non emozionarsi.”

Il film offre uno sguardo intimo sulla personalità artistica e spirituale di Battiato, esplorando la sua continua tensione verso la conoscenza e la trascendenza. Al centro della narrazione anche gli incontri che hanno segnato profondamente la sua carriera: tra questi quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, compagni di viaggio e interlocutori fondamentali nel suo percorso creativo.

Nel cast, insieme a Dario Aita, figurano Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Anna Castiglia e, in una partecipazione straordinaria, Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore, due nomi di spicco della scena musicale italiana.

Lunedì 2 febbraio, l’anteprima romana al Cinema Barberini sarà accompagnata dai saluti in sala del regista Renato De Maria e del protagonista Dario Aita, che incontreranno il pubblico durante le proiezioni delle ore 19.00, 21.15 e 21.30.

“Franco Battiato. Il lungo viaggio” è, come indica il titolo, un’esperienza che va oltre la biografia di un grande musicista. È la mappa emotiva e spirituale di un uomo che ha saputo fondere cultura, poesia, filosofia e misticismo in una delle carriere più originali della musica italiana.

Distribuito in esclusiva per le sale da Nexo Studios, con RTL 102.5 come radio ufficiale e in collaborazione con MYmovies, il film arriverà successivamente su Rai 1 e Rai Play. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia riscoprire l’eredità di un artista che ha saputo trasformare la musica in una forma d’arte e di meditazione collettiva.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Omoda 7 SHS-P debutta in Italia: il nuovo crossover plug-in hybrid da oltre 1.200 km di autonomia

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Motori

Alfa Romeo celebra l’emozione delle origini a Retromobile 2026

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Tecnologia

Kingston Technology presenta la nuova gamma di SSD per ogni tipo di gamer

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Spettacolo

Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Spettacolo

Amy Macdonald torna in Italia: unica data al Fabrique di Milano il 17 febbraio

Spettacolo

Michael Jackson: “Number Ones” torna in una speciale edizione in vinile doppio

Focus

Kia EV5: il nuovo C-SUV elettrico su misura per l’Europa

Spettacolo

Premio Enzo Jannacci: torna a Sanremo 2026 il riconoscimento ai giovani talenti

Motori

Trionfo Opel nel 2025: il Mokka GSE conquista il Volante d’Oro e il marchio brilla con Grandland e Frontera

Spettacolo

MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la “Saint Honoré alla milanese”

Motori

Torna il Trofeo Lancia anche nel 2026: tra tradizione, conferme e la grande novità della Rally6

Spettacolo

I PATAGARRI: pronti a sganciare “LA BOMBA INTELLIGENTE”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Paola Iezzi apre il 2026 con un debutto dal vivo che segna un nuovo capitolo della sua carriera solista. “IEZZ WE CAN!!!” è il...

11 ore ago

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Gianluca Grignani, una delle voci più autentiche e originali della musica italiana. L’artista sarà protagonista di...

11 ore ago

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Dopo nove anni di silenzio discografico, POLLIO torna a calcare il palco con un nuovo progetto intenso e personale. Venerdì 30 gennaio all’Arci Bellezza...

12 ore ago

Spettacolo

Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Apple TV ha ufficializzato il ritorno di una delle sue serie di maggiore successo: “Ted Lasso”. La quarta stagione della commedia vincitrice di più...

12 ore ago