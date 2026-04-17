Fulminacci in concerto al Mandela Forum: Firenze accoglie il Palazzacci Tour 2026

Fulminacci si prepara a conquistare Firenze con il suo Palazzacci Tour 2026, che lo vedrà per la prima volta protagonista nei grandi palasport italiani. L'appuntamento fiorentino è fissato per sabato 18 aprile alle ore 21 presso il Nelson Mandela Forum, dove l'artista porterà sul palco le canzoni del recente album Calcinacci, fresco di pubblicazione.



Reduce dal successo alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Stupida sfortuna, Fulminacci ha arricchito il proprio palmarès aggiudicandosi il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione.



I biglietti per la data di Firenze sono già disponibili online e nei principali punti vendita, con prezzi compresi tra 39 e 65 euro in base al settore scelto.



Il Palazzacci Tour 2026 rappresenta una nuova importante tappa nel percorso di maturazione di Fulminacci, la cui scrittura incisiva e lo stile cantautorale sono stati fin dagli esordi apprezzati da pubblico e critica, come conferma la Targa Tenco 2019 nella categoria Opera Prima. Dopo i live nei palazzetti, Fulminacci porterà anche l'estate con il progetto Fulminacci All'aperto.



Con Calcinacci, album uscito a marzo per Maciste Dischi e Warner Music Italy, l'artista attraversa temi come addii, fughe e relazioni irrisolte, interpretando l'imperfezione come valore. Due collaborazioni speciali arricchiscono il lavoro: Franco126 e Tutti Fenomeni, che con la loro sensibilità arricchiscono senza snaturare l'identità del disco.



La produzione del disco è affidata a Golden Years, già al fianco di Fulminacci anche al Festival di Sanremo in veste di direttore d'orchestra. Il risultato è un susseguirsi di sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici che fanno di ogni brano una vera e propria storia.



È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate - racconta Fulminacci - La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire.



Accanto al disco, è stato realizzato anche un cortometraggio presentato in anteprima nei cinema di Roma, Napoli e Milano, che espande cinematograficamente le atmosfere e le storie dell'album. La regia è firmata da Bendo e Filiberto Signorello, con la partecipazione di attori come Pietro Sermonti e Francesco Montanari, per un progetto che vuole esplorare nuovi linguaggi visivi affiancando la musica.



Fulminacci, nato a Roma nel 1997, è considerato una delle voci più originali del cantautorato italiano contemporaneo. Dal debutto di La Vita Veramente nel 2019, premiato con dischi d'oro e riconoscimenti prestigiosi, il cantautore ha continuato a raccogliere successi, culminati con Sanremo e il nuovo album Calcinacci.



Per la data del 18 aprile a Firenze, i biglietti sono in vendita sui principali circuiti online e presso Box Office Toscana. Il Mandela Forum si prepara per una serata all'insegna della musica d'autore e delle tante emozioni che solo Fulminacci sa regalare.