GAZZELLE: “Come il pane” è il nuovo singolo in uscita venerdì 29 novembre

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di emozioni per tutti i fan di Gazzelle, l’artista che con le sue canzoni riesce sempre a farci vedere il mondo attraverso i suoi occhi. L’atteso nuovo singolo “Come il pane” sarà disponibile in radio e in digitale a partire dal 29 novembre, prodotto da Federico Nardelli, un collaboratore di lunga data dell’artista.

Gazzelle stesso racconta: “Stavo lavorando a questa canzone, senza saperlo, da tutta la vita. Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’”.

Ma le novità non finiscono qui. Gazzelle ha in programma due imperdibili live per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Questi saranno due eventi unici, due nuove sfide per l’artista che ha costruito la sua carriera passo dopo passo con l’obiettivo di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica nei cuori di tutti gli italiani.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile.

Dopo aver esaudito il sogno di calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma e di esibirsi all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Gazzelle ha concluso con successo un tour nei palasport delle principali città italiane e si prepara ora a regalare nuove emozioni ai suoi fan. Sono già stati annunciati due concerti che promettono di essere indimenticabili.

In attesa del lancio del singolo “Come il pane” e dei favolosi live del 2025, i fan possono continuare a seguire Gazzelle sui suoi canali social per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e per non perdere l’occasione di assistere ad uno dei suoi spettacoli.