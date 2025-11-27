Connect with us

GEMITAIZ: annuncia oggi la tracklist, i featuring e i producer del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Dopo il successo di “Eclissi” e della saga “QVC”, Gemitaiz è pronto a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album “Elsewhere”, in uscita venerdì 12 dicembre per Tanta Roba Label, Columbia Records e Sony Music Italy. Un progetto che rappresenta un cambio di prospettiva, una ricerca di autenticità e libertà creativa, come racconta il concept che accompagna il disco: «Lontani dai soliti rumori, alla ricerca di una verità che si è ormai persa. Gemitaiz è andato altrove per ritrovarsi, ma non lo ha fatto da solo.»

“Elsewhere” è infatti un lavoro corale, nato dalla collaborazione con alcuni tra i nomi più interessanti della scena italiana e internazionale. Tra i featuring figurano Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno, artisti che contribuiscono a creare un mosaico sonoro e stilistico dove ogni brano assume una tonalità unica.

Un aspetto centrale di questo nuovo progetto è l’approccio completamente organico alla musica. Tutti i suoni presenti nell’album provengono da strumenti reali suonati da musicisti, a sostegno di un’estetica diretta e priva di artifici. Un ritorno alla verità, all’immediatezza e alla concretezza, caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’artista romano. Come si legge nel comunicato, «Ogni suono proviene da strumenti reali suonati da musicisti, e ogni immagine è così com’è stata scattata. Un’estetica diretta, che riflette il modo di essere di Gemitaiz: uno che non ha mai avuto paura di esporsi, di prendere posizione.»

L’album, composto da sedici tracce, include sia produzioni curate dallo stesso Gemitaiz che da firme di rilievo come MACE, Frenetik&Orang3, Ceri Wax, DJ 2P, ADMA, PK, Il Tre Beats, Stabber e Mixer T. Tra i brani più attesi ci sono “Old School” con Salmo, “Dancing With The Devil Pt.2” con Neffa ed Ele A e “Lacrime” con MadMan e Venerus, oltre a “La Notte” con Meg e “Time Machine” con Joshua e Danno. Un insieme di collaborazioni che promette di abbracciare generi, stili e sensibilità differenti, mantenendo intatta la cifra stilistica di Gemitaiz.

“Elsewhere” sarà disponibile in versione digitale e CD dal 12 dicembre, mentre il vinile uscirà il 19 dicembre, con diverse edizioni tra cui Doppio LP, Doppio LP Autografato (in esclusiva per il Sony Music Store), e una speciale versione Black & White.

Con “Elsewhere”, Gemitaiz conferma il suo ruolo centrale nella scena hip hop italiana, riuscendo ancora una volta a reinventarsi senza tradire la propria identità. Romano, classe ’88, l’artista vanta una carriera costellata da successi: da “L’Unico Compromesso” (oro) a “Nonostante Tutto” e “Davide” (entrambi triplo platino), fino all’ultimo “Eclissi” (platino). A questi si aggiunge la celebre saga “QVC – Quello Che Vi Consiglio”, simbolo della sua prolifica creatività e del suo legame con il pubblico, che lo ha portato a esibirsi in tour di grande successo e sold out in tutta Italia.

Con questo nuovo capitolo, Gemitaiz sembra voler spingersi oltre i confini del rap per esplorare territori più intimi e universali. “Elsewhere” non è solo un titolo, ma un manifesto: un modo per immaginare un altrove, un luogo in cui ritrovare sé stessi e la propria verità.

