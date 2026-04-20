Genesis debutta in Italia con GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80

Genesis lancia in Italia i nuovi SUV e berlina elettrica GV60, Electrified GV70 e G80 con nuove dotazioni, design di lusso e servizi premium a 5 anni.

Genesis fa il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, aprendo i listini e l'ordinabilità di tre modelli 100% elettrici: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. I prezzi partono rispettivamente da 56.400 euro per GV60, 69.900 euro per Electrified GV70 e 81.800 euro per Electrified G80, offrendo agli automobilisti italiani una nuova opzione premium all'insegna dell'innovazione e dell'eleganza.

L'offerta in Italia prevede una gamma strutturata su diversi livelli di allestimento. I modelli GV60 ed Electrified GV70 sono disponibili nelle versioni Pure, Premium e Luxury, mentre la berlina Electrified G80 punta direttamente all'alto di gamma con la sola configurazione Luxury. L'equipaggiamento di serie è concepito per garantire un'esperienza superiore, grazie a materiali di alta qualità e tecnologie integrate con discrezione.

I tre modelli riflettono la filosofia di design Athletic Elegance di Genesis, caratterizzata da linee dinamiche, attenzione per i dettagli e comfort sofisticato. L'esperienza di bordo trae ispirazione dall'ospitalità coreana Son-nim, offrendo ai clienti un approccio distintivo e accogliente.

Oltre ai veicoli, Genesis introduce in Italia il programma 5 Year Care Plan: per cinque anni sono inclusi garanzia, manutenzione ordinaria, servizi di logistica, connettività e assistenza stradale. Una soluzione pensata per eliminare i costi imprevisti e semplificare la vita di chi sceglie il brand.

Il percorso di Genesis sul mercato italiano sarà progressivo. Dopo la recente apertura del primo showroom a Padova, presso Ferri Auto in Via Venezia 69/A, è attesa l'inaugurazione di un secondo spazio a Roma entro l'estate. Ulteriori aperture sono già programmate nei prossimi mesi per garantire una presenza capillare e supportare la clientela in tutto il Paese.

L'obiettivo del marchio è chiaro: offrire un'esperienza d'acquisto e di proprietà coinvolgente, premium e innovativa. Come sottolineato dal Brand Director di Genesis in Italia, Charles Fuster: "Con l'apertura dei listini, portiamo sul mercato una gamma composta da tre modelli 100% elettrici che interpretano in modo diverso la stessa idea di lusso contemporaneo, sempre riconoscibile nel linguaggio di design Athletic Elegance e in un'attenzione al dettaglio che privilegia equilibrio, comfort e fluidità dell'esperienza. L'avvio dell'ordinabilità segna l'ingresso concreto di Genesis nel nostro Paese e conferma la volontà di costruire una presenza solida, basata su valori chiari e su una proposta distintiva fin dal primo giorno".