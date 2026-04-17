Genesis e Larusmiani insieme alla Milano Design Week con GMR-001 Hypercar

Genesis annuncia una prestigiosa collaborazione con Larusmiani, storico brand milanese del lusso, in occasione della Milano Design Week 2026. Dal 17 al 30 aprile, il pubblico potrà ammirare la Genesis GMR-001 Hypercar esposta nella boutique Larusmiani di via Montenapoleone, all'interno di The Automotive Gallery, iconico spazio dedicato alle auto di eccellenza. L'iniziativa segna l'ingresso ufficiale del marchio nel panorama italiano e la sua prima partecipazione assoluta al motorsport.

La partnership trae valore dall'incontro tra la filosofia stilistica di Genesis, denominata Athletic Elegance, e la raffinata maestria sartoriale di Larusmiani. "Questa collaborazione dimostra come la nostra filosofia di design 'Athletic Elegance' possa dialogare in modo naturale e creativo con il mondo della moda e del lifestyle", ha dichiarato Luc Donckerwolke, President e Chief Creative Officer di Genesis. "Genesis e Larusmiani condividono un'estetica raffinata, una grande attenzione al dettaglio e, soprattutto, una dedizione comune all'eccellenza progettuale e artigianale".

Elemento centrale dell'accordo è la presentazione della GMR-001 Hypercar, auto che coniuga linee scultoree e precisione aerodinamica in un equilibrio di eleganza e carattere. Questa vettura incarna la visione di Genesis, reinterpretando le performance su strada in chiave estetica contemporanea. "Genesis esprime un linguaggio di design che abbiamo riconosciuto fin da subito, in cui forma e performance sono inscindibili e l'attenzione al dettaglio rappresenta un principio fondante, non un elemento finale. Portare la GMR-001 Hypercar in via Montenapoleone e tradurne le linee in una capsule collection realizzata dai nostri artigiani milanesi è stato un passaggio naturale, in linea con la visione della nostra Automotive Gallery, ovvero la convinzione che un'automobile davvero straordinaria meriti lo stesso sguardo che riserviamo al grande design", ha commentato Guglielmo Miani, CEO di Larusmiani.

La collaborazione si arricchisce grazie al lancio di una capsule collection esclusiva Genesis x Larusmiani, presentata in boutique e online. Abbigliamento e accessori lifestyle sono ispirati all'auto e riflettono il connubio tra artigianato milanese e sensibilità per il design automobilistico internazionale.

Questa esposizione segue l'esordio della GMR-001 Hypercar alla 6 Hours of Imola, parte del debutto nel FIA World Endurance Championship 2026, sottolineando il rinnovato impegno di Genesis verso le performance sportive e il lusso contemporaneo.

L'arrivo di Genesis in Italia segna un nuovo capitolo per il brand, fondato a Seul nel 2015 e attualmente tra i leader delle auto elettriche premium. La gamma italiana comprenderà GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, veicoli progettati per distinguersi per tecnologia, stile e comfort. Dopo il debutto nazionale, le prime due location retail saranno aperte a Roma e Padova. Il lancio commerciale è previsto in primavera, insieme all'apertura dei listini, e le attività di test-drive sono già operative. Genesis garantirà anche una rete post-vendita dedicata a rafforzare il posizionamento premium.

"Attraverso collaborazioni come quella con Larusmiani, Genesis intende radicarsi nel territorio italiano in modo autentico, scegliendo realtà affini al proprio universo valoriale. In questo contesto, questa partnership ci permette di esprimere il concetto coreano di ospitalità 'Son‑Nim' - che ispira la filosofia di Brand - attraverso un dialogo armonioso con la raffinatezza e l'eccellenza del Made in Italy", ha aggiunto Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Con la partnership tra Genesis e Larusmiani, la connessione tra il mondo dell'automotive di lusso e la moda made in Italy trova un nuovo scenario nella capitale italiana del design, ponendo le basi per una presenza sempre più solida del marchio coreano nel nostro Paese.