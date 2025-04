Ghost of Yōtei: il nuovo capitolo di Sucker Punch arriva su PlayStation 5

Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere un nuovo ed entusiasmante titolo dalla celebre casa di produzione Sucker Punch Productions. Dal 2 ottobre 2025, “Ghost of Yōtei” sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5, portando i giocatori in una nuova avventura immersiva e intensa.

Il trailer appena rilasciato, intitolato “The Onryō’s List”, ci introduce nel cuore di Ezo, l’attuale Hokkaido, sedici anni dopo un tragico evento. Atsu, la protagonista della nostra storia, è stata brutalmente attaccata e la sua famiglia sterminata da un gruppo di fuorilegge conosciuti come gli Yotei Six. Sopravvissuta contro ogni pronostico, Atsu ha affinato le sue abilità di combattimento e, armata della stessa katana con cui fu inchiodata a un albero in fiamme, è tornata per vendicare la propria famiglia.

“Uno ad uno, li sta braccando per vendicare la propria famiglia, armata della stessa katana con cui fu inchiodata a quell’albero in fiamme tanti anni prima. Ma se la storia di Atsu inizia con la vendetta, il suo viaggio si rivelerà molto più profondo. Esplorando Ezo, Atsu incontrerà alleati inaspettati e stringerà legami che le faranno riscoprire un nuovo significato per la sua esistenza.”

Nel corso dell’avventura, i giocatori avranno la possibilità di esplorare la selvaggia e affascinante Ezo, scoprendo paesaggi mozzafiato e affrontando una serie di avversari pericolosi. Ghost of Yōtei offre un’esperienza più ricca e variegata rispetto al suo predecessore, Ghost of Tsushima. I giocatori avranno la libertà di scegliere quali indizi seguire e quale membro degli Yotei Six braccare per primo.

Una delle novità più intriganti di questo titolo è una nuova meccanica di gioco che permette di dare uno sguardo al passato della protagonista, comprendendo meglio il contesto e le motivazioni che la guidano. Inoltre, Atsu può mettersi sulle tracce di maestri d’armi per apprendere nuove abilità, arricchendo così la propria capacità di combattimento.

L’esplorazione di Ezo non è solo un viaggio nel tempo, ma anche un’opportunità per vivere momenti di quiete sotto le stelle, con la possibilità di accamparsi ovunque. Questo elemento offre ai giocatori la possibilità di immergersi completamente nel mondo di gioco e di vivere un’esperienza su misura, decisa da loro stessi.

I pre-order di Ghost of Yōtei inizieranno il 2 maggio alle ore 10:00 del fuso orario locale, offrendo diverse edizioni tra cui scegliere. Questa nuova avventura promette di affascinare i fan di Ghost of Tsushima e di attrarre nuovi giocatori alla scoperta di un’affascinante e crudele epopea di vendetta e riscatto. Ghost of Yōtei, con la sua trama avvincente e il suo ricco mondo aperto, si prepara a essere uno dei titoli più attesi e coinvolgenti degli ultimi anni.