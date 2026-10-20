Giornata Mondiale della Pasta: paccheri e ragù alla bolognese dominano le ricerche

Paccheri, gnocchi e spaghetti tra i formati più cercati. Ragù alla bolognese e pesto guidano i condimenti preferiti dagli italiani secondo Google Trends.

La passione italiana per la pasta trova conferma nelle tendenze di ricerca in occasione della Giornata Mondiale della Pasta. Secondo i dati di Google Trends per il 2026, i formati che hanno conquistato maggiormente la curiosità degli italiani sono i paccheri, al primo posto, seguiti da gnocchi e spaghetti. Completano la top ten rigatoni, tagliatelle, ravioli, pappardelle, tortellini, orecchiette e fusilli, offrendo un viaggio tra grandi classici, pasta fresca, ripiena e regionalità.

Per quanto riguarda i condimenti, il ragù alla bolognese si conferma leader assoluto tra le preferenze, seguito dal pesto alla genovese e dal sugo all'amatriciana. La classifica prosegue con carbonara, puttanesca, arrabbiata, carrettiera, aglio e olio, scoglio e norma, segno di una tradizione culinaria radicata nelle regioni d'Italia e di una vivace curiosità verso i sapori tipici locali.

Le ricerche geografiche svelano inoltre qualche sorpresa. In Lombardia emergono piatti come la pasta alla Montecarlo e quella con gli asparagi. In Sicilia, la tradizione spicca con la pasta con i tenerumi e la versione palermitana della pasta con le sarde. Nel Lazio desta curiosità la pasta a treccia della cucina sarda, mentre in Toscana raccolgono interesse le eliche e la pasta con i carciofi.

Una novità di quest'anno è l'aiuto in cucina offerto da Gemini Live, l'assistente vocale di Google. Grazie alla modalità conversazione, è possibile ricevere suggerimenti e chiarimenti, anche durante la preparazione, senza dover toccare il dispositivo. Sono pronto a sporcarmi le mani! Quali ingredienti e quantità mi servono per preparare gli gnocchi per 20 persone? oppure L'impasto degli gnocchi deve riposare prima di essere modellato? Se sì, per quanto tempo? sono solo alcune delle domande che Gemini può aiutare a risolvere in diretta.

Non manca il supporto agli imprevisti o per creare abbinamenti originali: Sto cuocendo dei paccheri freschi: come capisco quando sono al dente prima di saltarli in padella? o Ho solo zucchine, guanciale e un pezzo di pecorino: che primo posso preparare con dei rigatoni?. Anche i segreti della tradizione sono alla portata di voce: Sto preparando gli spaghetti aglio, olio e peperoncino: come ottengo la cremina con l'acqua di cottura senza far bruciare l'aglio?

La Giornata Mondiale della Pasta diventa così non solo una celebrazione della cucina italiana, ma anche l'occasione per sperimentare, chiedere consigli e riscoprire i grandi classici grazie alla tecnologia. Ingredienti tradizionali, curiosità regionali e nuove idee sono sempre a portata di mano - o, meglio, di voce - per tutti gli appassionati che desiderano celebrare la regina della tavola italiana.

Ecco la classifica dei formati di pasta più cercati in Italia: 1. Paccheri 2. Gnocchi 3. Spaghetti 4. Rigatoni 5. Tagliatelle 6. Ravioli 7. Pappardelle 8. Tortellini 9. Orecchiette 10. Fusilli. Tra i condimenti: 1. Ragù alla bolognese 2. Pesto alla genovese 3. Sugo all'amatriciana 4. Sugo alla carbonara 5. Sugo alla puttanesca 6. Sugo all'arrabbiata 7. Sugo alla carrettiera 8. Sugo aglio, olio e peperoncino 9. Sugo allo scoglio 10. Sugo alla norma.

Un mix perfetto di tradizione e innovazione rende il World Pasta Day una vera festa del gusto, tutta da vivere tra le ricerche online e i fornelli di casa.