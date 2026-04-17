Giulia Molino lancia il nuovo singolo Capa Fresca tra cantautorato e rap

Giulia Molino, cantautrice e rapper napoletana, torna con Capa Fresca: urban ballad in italiano e napoletano. In arrivo live al COMICON Napoli 2026.

Giulia Molino, cantautrice e rapper napoletana già vincitrice del Premio Lunezia 2020 e protagonista di Mare Fuori - Il Musical, torna sulle scene musicali con Capa Fresca, il suo nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digitale.

Il brano, presentato come un'urban ballad che fonde cantautorato e rap, affronta il tema della difficoltà di aprirsi emotivamente in un mondo sempre più instabile. Capa Fresca racconta una realtà in cui l'amore sembra fragile e le persone sono sempre più concentrate su sé stesse, spesso inconsapevoli dell'impatto che i propri gesti possono avere su chi sta loro accanto. Molino torna così a mescolare italiano e dialetto napoletano, proprio come nel precedente singolo M'annammor'e me.

"Il brano" spiega Giulia Molino "descrive un rapporto in cui non esiste mai uno spazio reale: l'altro illude, gioca con i sentimenti e sembra pronto a costruire qualcosa per poi scomparire improvvisamente, lasciando solo confusione e ambiguità. È un loop emotivo che genera legami instabili, simili a onde che arrivano a riva per ritrarsi subito dopo. Come ci si può fidare quando l'amore arriva a frammenti? Come riconoscere ciò che è autentico quando non si è più abituati a riceverlo? Sono queste le domande che attraversano il mio brano e trovano nella musica una risposta sincera e disarmante".

Molino porta dal vivo per la prima volta Capa Fresca al COMICON di Napoli, dove è attesa come ospite il 1 maggio per un talk nella Sala Urban e il 3 maggio alle 16.00 al Music Dojo, con un'esibizione live che includerà anche altri suoi brani.

Nata a Torre del Greco nel 1998, Giulia Molino si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto la finale nella 19° edizione grazie a esibizioni intense e brani inediti capaci di emozionare, come Va Tutto Bene e Nietzsche. Il suo primo album Va Tutto Bene ha debuttato tra i dieci più venduti in Italia, consacrando la sua cifra stilistica tra rap e cantautorato.

Il Premio Lunezia 2020, conquistato per il valore musicol-letterario delle sue canzoni, ha segnato un'altra tappa importante del suo percorso. Successivamente sono arrivati i singoli Comm a ll'aria, Nunn' è Over e la partecipazione nel cast di Mare Fuori - Il Musical dove interpreta Crazy J. Il ritorno sulle scene con M'annammor'e me e ora con Capa Fresca ribadisce la volontà di Molino di portare avanti una scrittura autentica e profondamente legata alla propria identità, tra interiorità femminile ed esperienze vissute in prima persona.