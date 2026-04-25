Giulia Molino lancia il videoclip di Capa Fresca, singolo tra cantautorato e rap

La cantautrice e rapper napoletana Giulia Molino pubblica il videoclip di Capa Fresca, nuovo singolo urban tra italiano e napoletano.

Giulia Molino torna sulle scene con il videoclip di "Capa Fresca", il suo nuovo singolo che conferma la sua anima artistica tra cantautorato e rap. L'artista, vincitrice del Premio Lunezia 2020 e protagonista di "Mare Fuori - Il Musical", presenta una ballad urban intensa, che unisce italiano e il dialetto napoletano, sua lingua madre, nello stile che la distingue.

Il brano racconta le difficoltà di aprirsi agli altri in una realtà sempre più incerta e frammentata. "Capa fresca" è una riflessione poetica sull'amore fragile e sulle relazioni caratterizzate da instabilità e continui alti e bassi. Persone sempre più chiuse in loro stesse sembrano incapaci di comprenderne le conseguenze emotive, lasciando spazio a legami effimeri e confusi.

Il videoclip, disponibile online, si ispira all'immaginario degli anni '80 e '90, dando corpo al racconto musicale in modo evocativo e originale. Il pubblico potrà ascoltare per la prima volta dal vivo "Capa Fresca" durante due appuntamenti esclusivi al COMICON - Festival Internazionale della Cultura Pop di Napoli: il 1° maggio con un talk nella Sala Urban, e il 3 maggio alle 16.00 con l'esibizione al Music Dojo, in cui Giulia proporrà anche altri brani dal suo repertorio.

Classe 1998, Giulia Molino nasce a Torre del Greco e si fa notare fin da giovanissima per talento e determinazione. Dopo la firma con l'Isola Degli Artisti Academy si afferma al talent show "Amici di Maria De Filippi", dove arriva finalista nella 19° edizione, distinguendosi con brani come "Va Tutto Bene" (certificato con 15 milioni di streaming) e "Nietzsche". Nel 2020 debutta nella Top 10 FIMI con il suo primo album "Va Tutto Bene" e riceve il Premio Lunezia per il valore musico-letterario delle sue canzoni.

Nel corso degli anni, Giulia Molino ha pubblicato singoli in collaborazione con Universal Music e nel 2023 è entrata nel cast di "Mare Fuori - Il Musical" nel ruolo di Crazy J. Con "M'annammor'e me", brano uscito nel 2025, si concentra sull'empowerment femminile e l'importanza di amarsi autenticamente, in un percorso condiviso con il brand Juicy Couture.

Il brano racconta Giulia Molino "descrive un rapporto in cui non esiste mai uno spazio reale: l'altro illude, gioca con i sentimenti e sembra pronto a costruire qualcosa per poi scomparire improvvisamente, lasciando solo confusione e ambiguità. È un loop emotivo che genera legami instabili, simili a onde che arrivano a riva per ritrarsi subito dopo. Come ci si può fidare quando l'amore arriva a frammenti? Come riconoscere ciò che è autentico quando non si è più abituati a riceverlo? Sono queste le domande che attraversano il mio brano e trovano nella musica una risposta sincera e disarmante."

La carriera di Giulia Molino continua a distinguersi per freschezza e autenticità, qualità che emergono con forza anche nella sua ultima produzione.