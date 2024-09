GIUSEPPINA TORRE: da oggi online sul suo canale YouTube il video di “REBEL SOUL”

Da adesso è possibile immergersi nel mondo di Giuseppina Torre attraverso il nuovo video di “Rebel Soul”, estratto dall’album “The Choice”. La talentuosa pianista e compositrice siciliana porta il pubblico in un viaggio di contrasti e riflessioni sulla società contemporanea, filtrata dai social network e dalle apparenze.

Giuseppina Torre dichiara: “Nello scorrere di questi tempi viviamo avvolti da prigioni di massima insicurezza nelle quali non sappiamo di essere rinchiusi… le persone oggi, se le osserviamo attentamente, assomigliano a bizzarre figure dadaiste, sembrano collage di vizi da ritagli di vecchi giornali. Dualismo e menzogna sono lo scenario sul quale incediamo dove recitano attori di ogni sorta. La verità è che ci troviamo in tempi di ribellione, di liberazione dalle catene interiori ed è proprio questo il momento in cui, dalla parte più bassa di questi giorni, aprendo il terzo occhio, quello dell’arte, è possibile ritrovare la libertà vera che è l’emancipazione dall’identità.”

“Rebel Soul” è solo una delle tracce dell’album “The Choice”, il terzo lavoro discografico di Giuseppina Torre, che si distingue per il suo impegno contro la violenza sulle donne e per la sua musica che invita alla consapevolezza di sé. Con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, l’album propone 10 brani inediti che esplorano la vulnerabilità, la bellezza e la forza di mostrarsi autenticamente fragili.

L’artista si prepara, inoltre, per una serie di concerti che permetteranno al pubblico di vivere la magia della sua musica dal vivo. Tra il 15 e il 22 settembre, la pianista e compositrice si esibirà in diverse città italiane, includendo Boretto, Roma e Goro. Con un pubblico che si estende oltre i confini nazionali, Torre ha conquistato anche gli Stati Uniti, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Con una carriera che ha visto il successo e l’apprezzamento a livello globale, Giuseppina Torre continua a sorprendere e a ispirare con la sua musica che va dritta al cuore.