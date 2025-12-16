Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Published

Prima della storia che tutti conoscono, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Sky e The Space Cinema organizzano due proiezioni evento gratuite per celebrare l’arrivo di “Gomorra – Le Origini”, il prequel della celebre serie Sky Original che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. Le anteprime si terranno l’8 gennaio a Roma e il 9 gennaio a Napoli, offrendo ai fan la possibilità di assistere ai primi due episodi della nuova serie introdotti dal regista Marco D’Amore, dai giovani protagonisti, e dagli storici interpreti di Gomorra – La Serie.

Le proiezioni sono programmate l’8 gennaio alle 20.30 al The Space Cinema Moderno di Roma, in piazza della Repubblica, e il 9 gennaio alle 20.00 al The Space Cinema di Napoli, in Viale Giochi del Mediterraneo. I posti saranno disponibili gratuitamente fino a esaurimento.

Ambientata nella Napoli del 1977, la serie è un viaggio alle origini del potere criminale di Pietro Savastano. Racconta la formazione del futuro boss di Secondigliano, tra sogni di riscatto, amicizie indissolubili e un amore travolgente per Imma. Sullo sfondo emerge una città in piena trasformazione, segnata dal contrabbando di sigarette e dall’arrivo dell’eroina, in un periodo che ha contribuito a definire la criminalità moderna.

“Gomorra – Le Origini” è diretta da Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio. D’Amore, che è anche supervisore artistico e co-sceneggiatore, firma i primi quattro episodi, mentre Ghiaccio dirige gli ultimi due. La produzione è targata Sky Studios e Cattleya e nasce da un’idea di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. A livello internazionale, la distribuzione è affidata a Beta Film.

Il cast è composto da volti nuovi e ritorni amati: Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano, un ragazzo ambizioso e inquieto che sogna di cambiare destino insieme al suo gruppo di amici. Accanto a lui, Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, Flavio Furno in quelli di ‘O Paisano, e Tullia Venezia come la giovane Imma. A completare il gruppo di protagonisti: Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Renato Russo (nei panni di Michele Villa ‘O Santo), Ciro Capano (Don Antonio Villa), Biagio Forestieri (Corrado Arena), Fabiola Balestriere (Annalisa Magliocca, la futura Scianel) e Veronica D’Elia (Anna, sorella di ‘O Paisano).

Come la serie madre, anche il prequel è tratto dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano e si propone di ampliare l’universo narrativo con una nuova generazione di personaggi, mantenendo intatta l’anima realistica e drammatica del racconto originale.

L’appuntamento per i fan è quindi fissato per l’8 e il 9 gennaio, in due serate evento che promettono di celebrare una delle saghe più iconiche della televisione italiana con il nuovo capitolo che racconta “come tutto è cominciato”.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre
arte moderna europea Roma Ara Pacis

Società

Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Motori

XPENG Italia rinnova la partnership con Electrip: wallbox e 3.000 kWh inclusi con G6 e G9 MY26

Società

“Realpolitik” torna su Retequattro: politica, sicurezza e overtourism al centro della puntata

Spettacolo

Mimmo Locasciulli celebra 50 anni di carriera con il gran finale del tour “Dove lo sguardo si perde”

Società

Suzuki e Fraglia Vela Riva insieme per la Giornata Ecologica del Lago di Garda

Spettacolo

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Spettacolo

“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Spettacolo

CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Motori

Suzuki Hayabusa MY2026: l’evoluzione della specie

Motori

L’arte di guidare in inverno secondo Mazda: sicurezza, comfort e tecnologia

Motori

ACI, Green NCAP: i risultati dell’ultima serie di test del 2025

Motori

Suzuki Green Friday 2025: nuovi alberi per rendere Torino più verde

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Società

Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Motori

La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

Motori

Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: la nuova frontiera della durata e dell’efficienza energetica

Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Laura Pausini torna con un progetto che celebra la grande musica italiana e internazionale. Il 6 febbraio 2026 uscirà “Io Canto 2”, il nuovo...

14 ore ago

Spettacolo

Mimmo Locasciulli celebra 50 anni di carriera con il gran finale del tour “Dove lo sguardo si perde”

Giovedì 18 dicembre 2025 sarà una data speciale per la musica d’autore italiana: Mimmo Locasciulli chiuderà il tour “Dove lo sguardo si perde” con...

15 ore ago

Spettacolo

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Un’ondata di musica, poesia e ribellione ha travolto l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre, il...

15 ore ago

Spettacolo

CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”

Il rapper e showman partenopeo Clementino si prepara a chiudere il 2025 in grande stile con un evento speciale nella sua città. Dopo l’acclamato...

16 ore ago