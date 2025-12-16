“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Prima della storia che tutti conoscono, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Sky e The Space Cinema organizzano due proiezioni evento gratuite per celebrare l’arrivo di “Gomorra – Le Origini”, il prequel della celebre serie Sky Original che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. Le anteprime si terranno l’8 gennaio a Roma e il 9 gennaio a Napoli, offrendo ai fan la possibilità di assistere ai primi due episodi della nuova serie introdotti dal regista Marco D’Amore, dai giovani protagonisti, e dagli storici interpreti di Gomorra – La Serie.

Le proiezioni sono programmate l’8 gennaio alle 20.30 al The Space Cinema Moderno di Roma, in piazza della Repubblica, e il 9 gennaio alle 20.00 al The Space Cinema di Napoli, in Viale Giochi del Mediterraneo. I posti saranno disponibili gratuitamente fino a esaurimento.

Ambientata nella Napoli del 1977, la serie è un viaggio alle origini del potere criminale di Pietro Savastano. Racconta la formazione del futuro boss di Secondigliano, tra sogni di riscatto, amicizie indissolubili e un amore travolgente per Imma. Sullo sfondo emerge una città in piena trasformazione, segnata dal contrabbando di sigarette e dall’arrivo dell’eroina, in un periodo che ha contribuito a definire la criminalità moderna.

“Gomorra – Le Origini” è diretta da Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio. D’Amore, che è anche supervisore artistico e co-sceneggiatore, firma i primi quattro episodi, mentre Ghiaccio dirige gli ultimi due. La produzione è targata Sky Studios e Cattleya e nasce da un’idea di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. A livello internazionale, la distribuzione è affidata a Beta Film.

Il cast è composto da volti nuovi e ritorni amati: Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano, un ragazzo ambizioso e inquieto che sogna di cambiare destino insieme al suo gruppo di amici. Accanto a lui, Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, Flavio Furno in quelli di ‘O Paisano, e Tullia Venezia come la giovane Imma. A completare il gruppo di protagonisti: Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Renato Russo (nei panni di Michele Villa ‘O Santo), Ciro Capano (Don Antonio Villa), Biagio Forestieri (Corrado Arena), Fabiola Balestriere (Annalisa Magliocca, la futura Scianel) e Veronica D’Elia (Anna, sorella di ‘O Paisano).

Come la serie madre, anche il prequel è tratto dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano e si propone di ampliare l’universo narrativo con una nuova generazione di personaggi, mantenendo intatta l’anima realistica e drammatica del racconto originale.

L’appuntamento per i fan è quindi fissato per l’8 e il 9 gennaio, in due serate evento che promettono di celebrare una delle saghe più iconiche della televisione italiana con il nuovo capitolo che racconta “come tutto è cominciato”.