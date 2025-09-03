Connect with us

Google Pixel 10 Pixelateria Milano

Tecnologia

Google Pixel 10 arriva a Corso Garibaldi a Milano con la Pixelateria

Published

A partire da oggi, venerdì 12 settembre, Milano diventa il palcoscenico di un’innovativa esperienza multisensoriale: la Pixelateria. Situata in Corso Garibaldi 73, questo pop-up speciale sarà aperto al pubblico fino a domenica 14, accogliendo i visitatori dalle 11:30 alle 21:30.

La Pixelateria è un’ambiziosa fusione di tecnologia, arte e gusto, pensata per offrire un’avventura unica e imperdibile. Al centro dell’evento c’è il lancio del nuovo Google Pixel 10, uno smartphone che fa delle sue avanzate funzionalità il proprio punto di forza, grazie all’intelligenza artificiale di Google chiamata Gemini.

Il percorso all’interno della Pixelateria permette ai visitatori di immergersi in un universo di design e creatività, tra gelati dai gusti originali ispirati ai colori del nuovo Pixel. Non una semplice gelateria milanese, ma un luogo in cui gelato, creatività e intelligenza artificiale si fondono dando vita a un’esperienza sorprendente. Chiunque abbia una personalità audace, originale e lontana dall’ordinario, proprio come il Pixel 10, troverà in questo evento un ambiente ideale per sperimentare e andare oltre gli schemi.

La collaborazione con Red Longo, Leo Colacicchi e Tiny Idols ha dato vita a pezzi esclusivi in edizione limitata, creati utilizzando l’AI di Google, che si ispirano ai nuovi colori del Pixel. Non mancheranno le sorprese per il palato, con gelati che richiamano i colori vivaci dei dispositivi, promettendo un’esperienza golosa e visiva indimenticabile.

La Pixelateria rappresenta non solo la scoperta di un nuovo dispositivo, ma un’autentica celebrazione dell’autenticità, in linea con la filosofia della campagna “Ask more of your phone”. Una tappa imperdibile per chi si trova a Milano in questi giorni.

