Google Ads Safety Report 2025: Gemini blocca oltre 8 miliardi di annunci dannosi

Google ha pubblicato il suo Ads Safety Report 2025, confermando un impegno crescente nella protezione degli utenti dagli annunci dannosi grazie all'intelligenza artificiale avanzata Gemini. Secondo il report, nel corso dell'ultimo anno sono stati individuati e bloccati anticipatamente oltre il 99% degli annunci che violavano le norme, impedendo che potessero essere visualizzati dagli utenti e fermando così possibili truffe prima ancora che raggiungessero il pubblico.

Il numero totale di annunci dannosi bloccati ha superato gli 8,3 miliardi, rappresentando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti e mostrando quanto siano diventati più raffinati gli strumenti di moderazione automatica. Oltre a questo risultato, sono stati sospesi 24,9 milioni di account collegati ad attività illecite, interrompendo l'azione degli attori malevoli prima che potessero arrecare danni agli utenti della piattaforma.

Grazie a una migliore comprensione dell'intento e delle sfumature, ridotte dell'80% le sospensioni errate degli inserzionisti, evidenziando come la tecnologia Gemini sia riuscita non solo a proteggere gli utenti ma anche a tutelare la legittimità degli inserzionisti stessi, limitando azioni punitive ingiuste.

Altro dato significativo riguarda il coinvolgimento degli utenti: il numero di segnalazioni ricevute dalle persone è stato quattro volte superiore rispetto all'anno precedente. Questo incremento dimostra una maggiore consapevolezza e partecipazione da parte della community nella lotta contro i contenuti pubblicitari nocivi.

L'adozione di strumenti basati su Gemini ha segnato una svolta nella sicurezza degli annunci su Google, migliorando l'accuratezza nella rilevazione delle violazioni e rafforzando il ruolo preventivo della piattaforma. Il bilancio del report 2025 conferma la tendenza verso una pubblicità online sempre più sicura e affidabile.