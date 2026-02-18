Connect with us

Spettacolo

Goran Bregović e la sua Orchestra accendono il Pordenone Blues & Co. Festival 2026

Published

Il Pordenone Blues & Co. Festival raggiunge un traguardo importante con la sua 35ª edizione e celebra l’evento con l’annuncio di un nuovo imperdibile concerto: Goran Bregović, insieme alla sua inconfondibile Wedding and Funeral Orchestra, si esibirà dal vivo sabato 11 luglio 2026 al Parco San Valentino di Pordenone.

L’esibizione del maestro bosniaco sarà uno dei momenti clou del festival, riconosciuto come uno dei boutique festival più rinomati d’Europa. L’appuntamento si inserisce all’interno del programma “Verso Pordenone 2027”, un calendario di eventi culturali e musicali che fanno da ponte verso la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Compositore di fama internazionale, Goran Bregović ha saputo portare nel mondo la potenza e il fascino della musica balcanica, fondendola con il rock e con sonorità orchestrali. Le sue collaborazioni spaziano tra i grandi nomi della musica mondiale: tra le più celebri, quella con Iggy Pop per il brano “In the death car” della colonna sonora di Arizona Dream di Emir Kusturica. La sua musica è un’esplosione di energia, un “turbo folk” che unisce culture, ritmi e voci in un linguaggio universale.

Sul palco del Pordenone Blues & Co. Festival, Bregović sarà accompagnato dalla Wedding and Funeral Orchestra, un ensemble straordinario di musicisti cresciuti nella tradizione gitana e conosciuti per la capacità di mescolare tradizioni musicali differenti: dal folklore slavo alle vocalità bulgare, dalla polifonia sacra ortodossa al rock moderno. L’orchestra è composta da fiati, percussioni e voci che creano un suono autentico e contagioso. A completare il gruppo, oltre allo stesso Bregović (chitarra, sintetizzatore, voce), ci saranno Muharem Redžepi – Goc (grancassa tradizionale, voce), Bokan Stankovic (prima tromba), Dragic Velickovic (seconda tromba), Stojan Dimov (clarinetto e sassofono), Aleksandar Rajkovic (primo trombone), Milos Mihajlovic (secondo trombone) e Aleksandar Jovic (tuba). Accanto a loro, le voci bulgare di Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova-Aleksandrova che daranno ulteriore spessore e suggestione al concerto.

Il pubblico potrà ascoltare i più grandi successi di Bregović, insieme ai brani tratti dai suoi lavori più recenti e ai nuovi singoli, come “God Is Not Your Babysitter”, realizzato con il gruppo Dubioza Kolektiv e che dà anche il titolo al tour mondiale che farà tappa in Friuli Venezia Giulia.

I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita su ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 35 euro più diritti di prevendita.

Il festival pordenonese, organizzato dall’Associazione Pordenone Giovani, si conferma anche quest’anno come un appuntamento capace di unire qualità artistica e grande partecipazione. Mentre cresce l’attesa per il concerto di Bregović, continua la corsa ai biglietti per gli altri live già annunciati: i Dogstar – la band che vede Keanu Reeves al basso – porteranno sul palco il loro “All In Now Tour” martedì 14 luglio 2026, mentre gli Skunk Anansie, guidati dalla carismatica Skin, si esibiranno lunedì 27 luglio, sempre al Parco San Valentino.

Anno dopo anno, il Pordenone Blues & Co. Festival si conferma un punto di riferimento per gli amanti della grande musica e un ambasciatore della cultura internazionale, grazie a una programmazione capace di sorprendere e valorizzare la città di Pordenone, pronta più che mai a risuonare al ritmo della musica del mondo.

Radio Monte Carlo sarà radio partner ufficiale del live di Goran Bregović, un evento che promette di essere una vera e propria festa di suoni, culture e passioni condivise.

