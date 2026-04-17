Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, open beta confermata su tutte le piattaforme

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok si prepara a conquistare i fan con una open beta ufficiale che sarà giocabile dal 24 al 27 aprile 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Il test permetterà di verificare la stabilità delle connessioni di rete e le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme supportate. Gli interessati potranno pre-caricare il titolo già dal 23 aprile alle ore 9:00.

L'open beta introdurrà per la prima volta le Evocazioni, potenti alleati da richiamare in battaglia, e includerà anche tutti i contenuti già presenti nella recente closed beta. Inoltre, verrà sbloccata una nuova quest chiamata Balenio fiammante di Sephira, che sfrutterà la meccanica inedita Evoquarzo e la nuova funzione Raffica primordiale. La componente multigiocatore permetterà il crossplay tra tutte le piattaforme e sarà attiva la modalità cooperativa fino a quattro giocatori sia online sia, su Switch 2, in locale.

Per chi desidera scoprire la storia originale, è stato pubblicato uno speciale filmato introduttivo che collega gli eventi di Granblue Fantasy all'inizio di Relink. In contemporanea, dal 17 aprile al 31 luglio 2026, i primi sette episodi della serie animata Granblue Fantasy: The Animation saranno disponibili gratuitamente per facilitare l'ingresso dei nuovi giocatori nell'universo della saga.

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok debutterà nei negozi il 9 luglio 2026 su Switch 2, PS5, PS4 e PC, offrendo sia edizioni Standard al prezzo di 59,99 euro sia una Special Edition digitale a 79,99 euro. Verranno anche rese disponibili delle Upgrade Kit digitali a partire da 29,99 euro. Il gioco sarà localizzato in dieci lingue per l'interfaccia, inclusa l'italiano, e offrirà doppiaggi in giapponese e inglese.

L'avventura conduce nel Mondo Celeste, dove un gruppo di intrepidi navigatori insegue il mito dell'isola di Estalucia. Le missioni cooperative rimangono uno dei punti di forza con una grande varietà di incarichi, tra boss fight e sfide di sopravvivenza sia in solitaria che in compagnia, adatte a tutte le tipologie di giocatori grazie anche alla Modalità assistita.

Endless Ragnarok aggiunge nuove storie, evocazioni controllabili, tratti maestria per i personaggi, gradi missione più alti e una modalità single player inedita chiamata Conflux. Non mancheranno nuovi boss, nemici misteriosi come le ragnalia e, per la prima volta, sarà possibile effettuare potenti primal burst tramite evocazioni. La promessa è di un endgame ricco, che continuerà a proporre sfide anche dopo aver completato la trama principale.

Inoltre, il titolo punterà moltissimo sulle funzionalità di crossplay e co-op online, rendendo possibili partite tra utenti di diverse piattaforme e offrendo una modalità locale per i possessori di Switch 2. Tutte le novità mirano a garantire un'esperienza d'azione GDR completa e accessibile, capace di unire i veterani e accogliere i neofiti.