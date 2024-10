“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”: da domani su Sky e NOW i primi due episodi

Domani, 11 ottobre, Sky e NOW lanciano in esclusiva i primi due episodi della nuova serie di Sydney Sibilia, “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”. La serie racconta la genesi del famoso gruppo musicale italiano 883 e porta sullo schermo la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

“La serie è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883”, si legge nella trama. Max e Mauro, due adolescenti diversi ma uniti dalla passione per la musica, iniziano un’avventura che li porterà alla creazione di una delle band più iconiche degli anni ’90.

I primi due episodi raccontano le vicende dei due personaggi principali. Max, bocciato a scuola e costretto a lavorare nel negozio di fiori di famiglia durante l’estate, si impegna a scrivere una canzone per conquistare la bella Silvia. Nel frattempo, Mauro Repetto cerca di consegnare il suo mixtape a un famoso dj americano, ma saranno le sue interazioni con Max a cambiargli la vita.

“HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883” debutterà domani in prima serata su Sky Serie e sarà disponibile in streaming su NOW. La serie, diretta da Sydney Sibilia e scritta insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, promette di emozionare e far rivivere ai fan degli 883 i momenti salienti della loro carriera.