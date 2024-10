HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO: presentata la serie Sky Original

Una storia di musica e di grande amicizia si svela sullo sfondo dei mitici anni ’90. È la storia di una provincia ricca di illusioni e coraggio, un racconto di un successo travolgente, imprevisto e imprevedibile: quello di due ragazzi di Pavia, due underdog che, in pochi anni, hanno dato vita a una delle band più amate e iconiche della storia della musica italiana. Dall’11 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la serie Sky Original di Sydney Sibilia: Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883.

Questa serie, una produzione di Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), è una dramedy ritmata e brillante in otto episodi. A interpretare i protagonisti sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. Questi due giovani talenti, già noti per le loro performance in produzioni come Il filo invisibile e Vostro Onore, riescono a rendere omaggio a un progetto che, negli anni ’90, è diventato un fenomeno generazionale di portata nazionale.

La serie è un coming-of-age che racconta non solo la loro storia, ma anche la genesi di alcune delle canzoni più celebri degli 883, un duo che, contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana, sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro. Oggi, questi artisti sono diventati icone, capaci di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883 è scritta da Sydney Sibilia, che per la prima volta si cimenta nella regia di una serie, in collaborazione con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi e Francesco Ebbasta. La serie andrà in onda tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie e sarà disponibile anche on demand, con la possibilità di visionarla in 4K HDR.

Tutto pronto, dunque, per immergersi in una storia che è molto più di una semplice biografia musicale. È un racconto di amicizia, passione e di un’epoca che ha segnato un’intera generazione. Non perdere l’occasione di vivere questa avventura che celebra la musica italiana e la magia degli anni ’90!