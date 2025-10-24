Connect with us

Hertz Italia rinnova la partnership con il World Business Forum 2025

Anche quest’anno Hertz Italia conferma la propria partecipazione come partner del World Business Forum, il prestigioso appuntamento internazionale dedicato ai temi più attuali del business e della leadership, in programma al MiCo di Milano.

Un evento che si conferma punto di riferimento per manager, imprenditori e professionisti, con un focus sui concetti di Talent, Leadership, AI & Innovation, Leading Change, Strategy, Economy, Organizational Transformation, Change Management e Creatività. Due giornate intense in cui i protagonisti del mondo dell’impresa, della cultura e dello sport condivideranno esperienze e visioni capaci di ispirare i leader del futuro.

Hertz rinnova la sua partecipazione per offrire al proprio team un momento di ispirazione e crescita, sottolineando ancora una volta l’impegno verso lo sviluppo del capitale umano e la trasformazione organizzativa. In un periodo in cui le sfide del mercato sono sempre più complesse, l’azienda riconosce l’importanza di ascoltare le voci dei grandi leader e di trarre spunti concreti per affrontare il cambiamento con un mindset aperto e dinamico.

Tra gli interventi più attesi figura quello di Mary C. Murphy, psicologa sociale e una delle massime esperte di cultura della crescita nelle organizzazioni. Il suo contributo sul tema “Organizational Transformation” sarà al centro dell’interesse di Hertz, che vede nella trasformazione continua un pilastro della propria strategia aziendale. Murphy condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso gli elementi fondamentali per creare ambienti di lavoro capaci di favorire sviluppo, innovazione e crescita sostenibile.

Il settore della mobilità, in cui Hertz opera da oltre un secolo, è tra i più soggetti a cambiamenti radicali, guidati dalla velocità dell’innovazione tecnologica. Proprio per questo, la società ritiene essenziale mantenere un approccio flessibile e orientato al miglioramento costante, per garantire esperienze di viaggio sempre più efficienti e sostenibili.

Anche l’edizione 2025 del World Business Forum vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama internazionale come Federica Pellegrini, Alondra De la Parra, Gary Hamel e Amal Clooney, che offriranno prospettive uniche su strategia, cambiamento e leadership globale.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha commentato:
“Abbiamo deciso di rinnovare la partecipazione al WOBI perché vogliamo che il Team Hertz possa trarre ancora una volta ispirazione dal concentrato di stimoli e spunti di altissimo livello che i leader di fama mondiale sapranno dispensare. Quest’anno vogliamo legare la nostra presenza al tema del cambiamento nell’organizzazione: Mary C. Murphy potrà guidarci verso il mindset della crescita. La nostra organizzazione, in oltre cento anni di storia, ha vissuto grandi cambiamenti, mettendo sempre al centro il potenziale delle persone. Vogliamo portare a casa nuovi stimoli per continuare su questa strada. L’innovazione è nel DNA di Hertz e rappresenta il motore che ci guida ogni giorno nel migliorare la vita delle persone.”

Hertz riconosce dunque nella flessibilità e nella capacità di adattamento le chiavi per affrontare il futuro, promuovendo un modello di business orientato alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione del talento umano.

