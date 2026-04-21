Hisense trasforma il Fuorisalone 2026 con The Colorful District: innovazione e colore

Al Fuorisalone 2026, Hisense offre un'esperienza unica con The Colorful District, trasformando Officina 14 in un distretto urbano dove innovazione e colore ridisegnano la quotidianità. Dal 20 al 26 aprile, i visitatori possono attraversare ambienti ispirati alla vita di tutti i giorni, dove le soluzioni tecnologiche del brand si fondono naturalmente con spazi domestici e pubblici, dal benessere all'intrattenimento.

L'esperienza si apre con The Entrance, dove ciascun partecipante riceve una matita speciale e una mappa, strumenti per scoprire parole nascoste lungo il percorso. Il viaggio prosegue in The Central Plaza, una vibrante piazza urbana che invita a muoversi liberamente tra forme architettoniche, colori espressivi e atmosfere coinvolgenti.

Il cuore pulsante dell'evento è The Inner Court dove finestre colorate danno accesso a mondi interni dedicati a diverse sfere dell'abitare. Qui risaltano innovazioni come il TV 116" RGB MiniLED, simbolo della profondità cromatica in casa, e HI Prime, sistema di accumulo energetico che sostiene l'ecosistema del distretto.

Ogni ambiente interpreta la tecnologia come parte integrante dello stile di vita: dalla Sport Room, che celebra la passione per la FIFA World Cup 2026 con il sistema Laser Cinema 4K PT1, alla Cinema Room dedicata all'intrattenimento con il proiettore Laser 4K M2 Pro. Nella Fun Room, i prodotti come Party Storm e il TV RGB MiniLED UR9 rendono l'esperienza multisensoriale attraverso suono e colore.

La zona Kitchen & Winery abbraccia il gusto per la buona cucina e la convivialità, con la cantinetta vino RW3N230GELF protagonista di un ambiente raccolto e sensoriale. Segue la Bedroom, pensata per relax e benessere, arricchita dal sistema di climatizzazione Air Master e dal TV FollowMe. La Laundry Room chiude la narrazione della casa con la nuova Washer Dryer Heat Pump WD5I1245BWRH, soluzione avanzata per la cura dei capi.

Il viaggio esperienziale si conclude con The Immersive Room: qui i visitatori maturano una nuova consapevolezza, scoprendo che il colore diventa chiave interpretativa ed emozionale dell'abitare.

Durante la settimana, la location è animata da showcooking, workshop e spazi interattivi che coinvolgono direttamente il pubblico. Tra gli appuntamenti principali, il 23 aprile si tiene un evento speciale dedicato a sport e FIFA World Cup 2026, di cui Hisense è sponsor globale.

Showcooking di chef d'eccezione come Gino Sorbillo danno valore ai prodotti pensati per la cucina, mentre Rosy Chin debutta come ambassador Hisense presentando innovazioni tra cui il frigorifero Kitchen Fit, il forno a vapore Hi8 e il piano a induzione con cappa integrata. Nei workshop tematici, i visitatori possono esplorare la creatività attraverso il colore tra decorazione, movimento e creazione di spazi verdi.

La settimana si arricchisce con aree photo booth e DJ set serali, rendendo ogni visita unica e coinvolgente. Hisense consolida così il suo ruolo di leader nell'integrare design, tecnologia ed emozione. Con The Colorful District abbiamo voluto trasformare la tecnologia in un'esperienza da vivere, non solo da osservare, sottolinea Tatiana Pampalone, Head of Marketing Hisense Italia, Il colore è il filo conduttore di questo progetto: un elemento capace di rendere visibile ciò che spesso diamo per scontato nella quotidianità. L'obiettivo è mostrare come l'innovazione Hisense, così come il colore, possa integrarsi in modo naturale negli spazi domestici, migliorandoli e influenzando positivamente il modo in cui li viviamo ogni giorno.

In linea con il tema del Fuorisalone Essere Progetto, l'iniziativa mostra come l'innovazione possa connettere cultura contemporanea, tecnologia e benessere quotidiano, confermando la vocazione del gruppo anche con la presenza Eurocucina insieme ai brand Gorenje e Asko.