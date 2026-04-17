Home Fairy Home porta la magia delle Winx nel design italiano a Milano

Ha appena aperto a Milano la mostra Home Fairy Home, un progetto unico che riporta la magia delle Winx Club nel design contemporaneo. Allestita presso lo spazio IsolaSET in Piazza Città di Lombardia in occasione della Design Week, l'esposizione reinterpreta il mondo della casa in chiave pop e identitaria, affidandosi all'estetica e all'immaginario iconico della celebre saga animata italiana amata da milioni di persone nel mondo.



Il progetto nasce dalla collaborazione tra Rainbow, Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona. L'inaugurazione ha visto la partecipazione entusiasta di studenti, docenti, artisti e istituzioni. Dopo l'introduzione di Lorena Vaccari, ha preso la parola Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow, sottolineando la filosofia dietro l'iniziativa: Home Fairy Home non parla semplicemente di oggetti, ma di persone. Il progetto è dedicato ad un'intera generazione, a chi è cresciuto con Winx Club e oggi vuole portare quella stessa magia nella propria vita quotidiana. Per noi, il mondo Winx è sempre stato un invito a credere nella propria unicità e ad avere il coraggio di immaginare qualcosa di diverso. Oggi, quel mondo prende forma anche negli spazi che abitiamo.



Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha commentato: Crediamo profondamente nella cultura e nell'arte e ci impegniamo concretamente a sostenere artisti e iniziative che vadano in questa direzione. Questa mostra rappresenta un progetto di grande fascino e valore, capace di raccogliere consensi significativi non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Le Winx sono uno dei pochi esempi al mondo di un prodotto di animazione italiano capace di affermarsi su scala globale e di raggiungere un pubblico vasto e trasversale.



Dario Gulli, curatore della mostra, ha spiegato: Home Fairy Home nasce dall'incontro tra mondi diversi: l'immaginario pop di Rainbow e delle Winx e il linguaggio del design contemporaneo. La mostra trasforma identità e personalità dei personaggi in oggetti, ambienti e visioni legate agli spazi della casa. Il risultato è un sistema in cui la fantasia non resta racconto, ma diventa progetto. Abbiamo lavorato sul pop, non come citazione, ma come strumento capace di reinterpretare il quotidiano, rendendolo più aperto, più espressivo, più vivo.



L'esposizione si basa sul lavoro multidisciplinare di oltre 100 giovani studenti provenienti dal Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona, chiamati a reinterpretare caratteristiche e personalità delle protagoniste Winx in oggetti e accessori per la casa. Dalla zona living al bagno, dalla cucina alla home spa, ogni ambiente viene trasformato in un racconto visivo e funzionale capace di stimolare l'immaginazione e offrire nuove armonie di colori e forme.



Il professor Michele Capuani di Poliarte di Ancona ha dichiarato: Winx Club ha offerto agli studenti un'opportunità rara per un corso di studi in design: materiale di riferimento in grado di suscitare forte risonanza emotiva. La sfida non è stata creare qualcosa che assomigliasse al Winx, bensì comprendere l'essenza del marchio e partire da lì per lo sviluppo. Il risultato riflette desideri e aspettative di un'intera generazione cresciuta tra la magia e la realtà aumentata delle storie animate.



Luca Fois, docente del Politecnico di Milano, ha aggiunto: Home Fairy Home non è semplicemente una mostra: è un'opera collettiva, pop, di grande qualità creativa. Oltre cento giovani studenti di Design hanno interpretato il mondo magico e possibile delle Winx e delle Trix, dialogando con artisti e brand che hanno scelto di mettersi in gioco. Un grande applauso va a Rainbow, per aver offerto questa straordinaria opportunità; agli studenti del Politecnico di Milano e di Poliarte, che hanno ideato e prodotto oggetti sorprendenti; e a tutte le persone che hanno collaborato con passione alla realizzazione di questo progetto.



Oltre alle opere dei giovani talenti, in mostra anche progetti inediti realizzati da importanti aziende di design e creazioni di artisti affermati come Boris Dondé, Emiliano Edera e Giulio Menossi. Il percorso espositivo si completa con un'area esterna, pensata come vero paesaggio urbano animato da un'altalena centrale e da sei panchine dedicate a ciascuna Winx, luogo di socializzazione e scatti fotografici.



Home Fairy Home rappresenta un'occasione unica per connettere fantasia e quotidianità. Con oltre 100 opere tra prototipi e installazioni, la mostra offre uno sguardo sul futuro del design italiano, coinvolgendo le giovani generazioni e promuovendo un dialogo tra arte, progetto e cultura pop. L'esposizione resta aperta fino all'8 maggio, invitando visitatori di tutte le età a scoprire la magia trasformata in realtà domestica.