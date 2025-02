Honda e Gaia Sabbatini: una partnership all’insegna del successo e dell’innovazione

Honda Auto Italia annuncia con entusiasmo l’inizio della collaborazione con Gaia Sabbatini, una delle giovani promesse dell’atletica italiana. La talentuosa mezzofondista sarà protagonista nei prossimi mesi di una campagna digital, social e OOH/DOOH, con cui si celebreranno valori fondamentali come la potenza dei sogni, il miglioramento continuo e la ricerca di nuove sfide.

Nata in Abruzzo nel 1999, Gaia Sabbatini ha mostrato sin da bambina una grande passione per lo sport, spaziando tra nuoto e danza prima di avvicinarsi all’atletica grazie alla sorella Eva. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo, collezionando successi negli 800 metri da junior, prima di specializzarsi nei 1500 metri, distanza che l’ha consacrata come una delle migliori atlete italiane.

Trasferitasi a Roma per allenarsi con Andrea Ceccarelli, Gaia ha raggiunto traguardi straordinari, vincendo l’oro agli Europei under 23 nel 2021 e conquistando la sua prima partecipazione olimpica a Tokyo, dove ha raggiunto la semifinale. Ha inoltre stabilito il record nazionale nei 1000 metri indoor con 2:38.67 e nei 1500 metri con 4:01.24, oltre a vincere l’oro in staffetta agli Europei di cross.

Oltre all’atletica, Gaia è laureata in psicologia e ama trascorrere il tempo libero in montagna e sugli sci, soprattutto sulle vette del Gran Sasso.

“Quando mi è stata proposta questa collaborazione, ho subito visto una connessione profonda tra i miei valori e quelli di Honda,” racconta Gaia Sabbatini. “Passione per il miglioramento continuo, coraggio di inseguire i propri sogni e determinazione nel superare ogni ostacolo sono principi che ci accomunano. Lo stesso vale per la Jazz Crosstar, un’auto dinamica, moderna e pronta ad affrontare ogni tipo di strada, proprio come me quando mi alleno e gareggio.”

La Jazz Crosstar Full Hybrid, dotata di propulsore ibrido e:HEV, garantisce prestazioni brillanti e massima efficienza nei consumi. Il design robusto, ispirato al concetto giapponese “Yoo no bi”, esalta la bellezza dell’ergonomia quotidiana, combinando tecnologia avanzata, comfort e versatilità. Inoltre, grazie al sistema Honda SENSING, l’auto offre un’esperienza di guida sicura e dinamica, in perfetta sintonia con la mentalità vincente di Gaia.

“Siamo felici e onorati di accogliere Gaia Sabbatini nella famiglia Honda,” dichiara Simone Mattogno, Head of Automobile di Honda Motor Europe Ltd. Italia. “Gaia non è solo una campionessa, ma un simbolo di passione e perseveranza, valori che Honda condivide pienamente. La collaborazione con lei rappresenta un impegno concreto verso lo sport e i suoi protagonisti.”

La sinergia tra Honda Auto Italia e Gaia Sabbatini celebra l’eccellenza sportiva e l’innovazione tecnologica, unendo due mondi che si basano sugli stessi principi: determinazione, progresso e successo. Con lo sguardo rivolto verso i Mondiali di atletica di Tokyo 2025, Honda e Gaia sono pronte a percorrere insieme la strada verso nuovi traguardi.