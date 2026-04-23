Honda e IXON lanciano una nuova linea premium di abbigliamento tecnico per motociclisti

Honda e IXON uniscono le forze in una partnership che vuole ridefinire gli standard dell'abbigliamento motociclistico premium. L'obiettivo è chiaro: rispondere alle esigenze dei motociclisti che cercano non solo performance elevate, ma anche massima protezione e uno stile distintivo, in linea con il DNA Honda.

La nuova collezione Honda x IXON comprenderà una gamma completa di capi tecnici pensati per ogni tipo di utilizzo, dalla guida sportiva allo stile street fino all'avventura. I prodotti sono progettati per integrarsi perfettamente sia con l'estetica che con la tecnologia delle moto Honda, offrendo una continuità tra innovazione, sicurezza e design.

Il lancio della linea è previsto per marzo 2027. I capi saranno disponibili in esclusiva presso le Concessionarie Ufficiali Honda europee, diventando così un nuovo punto di riferimento per chi cerca il massimo nell'abbigliamento dedicato alle due ruote.

La nuova gamma nasce da una collaborazione strategica e si rivolge agli appassionati di tutte le discipline del motociclismo, con un'attenzione particolare ai dettagli che caratterizzano sia Honda che IXON. Prestazioni, protezione avanzata e un look raffinato saranno al centro di questa proposta che promette di attirare l'attenzione di motociclisti e appassionati.