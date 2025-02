Hyundai: innovazione e design riconosciuti con numerosi premi a livello globale

Hyundai si afferma ancora una volta come leader globale nel panorama automobilistico, grazie a numerosi e prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli ultimi mesi.

Nuova SANTA FE, iconico D-SUV del brand, ha conquistato diversi premi internazionali nel corso del 2024, anno che ha visto il debutto delle quinta generazione del modello. Ai Carwow Awards, è stata premiata come “Car of the Year 2025”, grazie al suo design distintivo, agli interni spaziosi e alla versatilità che risponde perfettamente alle esigenze della vita contemporanea. Caratteristiche particolarmente apprezzate anche da Top Gear che l’ha incoronata “SUV of the Year” nell’ambito dei TopGear.com Awards 2024, sottolineandone in particolare il perfetto equilibrio tra stile, funzionalità e comfort.

In aggiunta, SANTA FE si è distinta negli autorevoli studi J.D. Power 2024. Nel ranking “U.S. Multimedia Quality and Satisfaction Study”, infatti, il modello ha ottenuto il primo posto per la qualità dell’esperienza multimediale a bordo, mentre nel “U.S. APEAL Study” si è posizionato al primo posto nella sua categoria, grazie al comfort, al design moderno e alla soddisfazione generale dei clienti. Riconoscimenti significativi sono arrivati anche nel campo del design: SANTA FE ha ricevuto il Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, mentre ai Red Dot Design Awards 2024, uno dei principali concorsi globali nel design, è stata premiata nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles”.

IONIQ 5 N – il primo veicolo di serie elettrico ad alte prestazioni di Hyundai – ha raccolto numerosi riconoscimenti che ne sottolineano l’eccellenza tecnologica e progettuale. Accanto al titolo di “World Performance Car of the Year 2024” nell’ambito World Car Awards, per il modello sono arrivati anche i riconoscimenti di The Sunday Times – che ha premiato IONIQ 5 N come “Hot Hatch of the Year” ai News UK Motor Awards 2024 – e di Car and Driver, che ha l’ha scelta come “EV of the Year”. Il design di IONIQ 5 N è stato premiato con il Gold Award agli IDEA 2024, a conferma del know-how pionieristico di Hyundai nel coniugare prestazioni elevate con un design innovativo e riconoscibile.

L’impegno per garantire i più alti standard di sicurezza ha portato a un ulteriore importante traguardo: ben 9 modelli Hyundai hanno ottenuto i prestigiosi riconoscimenti dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) negli Stati Uniti. Tra questi spiccano IONIQ 5, KONA, IONIQ 6, TUCSON e SANTA FE, che si sono distinte per la qualità e l’affidabilità in ogni dettaglio conquistando il titolo Top Safety Pick+.

Nello studio J.D. Power “U.S. Tech Experience Index (TXI) Study 2024”, Hyundai si è confermata per il quinto anno consecutivo come il marchio più apprezzato dai consumatori tra i generalisti, per l’integrazione avanzata delle tecnologie nei propri veicoli.

Recentissimi i 17 premi ai GOOD DESIGN® Awards 2024, conquistati da Hyundai e dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group, a conferma dell’eccellenza del brand nel design e nella mobilità innovativa. Hyundai ha ottenuto 12 premi in diverse categorie, tra cui Graphic Design, Transportation, Recycling, Lighting e Packaging, mentre il Robotics LAB ha ricevuto 5 riconoscimenti nella categoria Robotics, con progetti come il Safety Inspection Robot, che si è distinto in tutti i principali concorsi di design a livello globale.

Inoltre, nei mesi scorsi, Carwow ha riconosciuto Hyundai come “Brand of the Year”, premiando la qualità complessiva della gamma in termini di innovazione, affidabilità e design distintivo.

A completare questi successi, il Center of Automotive Management (CAM) ha premiato Hyundai come marchio generalista più innovativo nella categoria “Autonomous Driving & ADAS” e come secondo brand generalista più innovativo in assoluto agli AutomotiveINNOVATIONS Awards 2024.

Questi risultati consolidano la leadership globale di Hyundai, sottolineando il costante impegno nel coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze dei clienti.