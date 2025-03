Hyundai INSTER tra le finaliste dei World Car Awards 2025

Hyundai continua a brillare nel panorama automobilistico globale. INSTER, l’ultra compatto SUV elettrico, si è guadagnato un posto tra le tre finaliste dei prestigiosi World Car Awards 2025, segnando il quarto anno consecutivo in cui un modello Hyundai arriva in finale a questo rinomato premio internazionale.

Il nuovo SUV compatto di Hyundai non solo è tra i tre finalisti per il World Car of the Year, ma compete anche nelle categorie World Urban Car e World Electric Vehicle. Un riconoscimento che conferma la capacità del marchio di innovare e rispondere alle esigenze della mobilità moderna.

La selezione delle tre auto finaliste è stata effettuata da una giuria di 96 giornalisti automotive provenienti da 30 Paesi. I vincitori saranno annunciati il 16 aprile 2025 al New York International Auto Show.

La candidatura di INSTER prosegue una serie di successi per Hyundai ai World Car Awards. Nel 2024, IONIQ 5 N ha vinto il titolo di World Performance Car, mentre nei due anni precedenti, IONIQ 6 e IONIQ 5 hanno conquistato una tripletta di premi: World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year. Questi traguardi dimostrano il ruolo di Hyundai come leader nell’innovazione della mobilità elettrica, elevando costantemente gli standard di design e tecnologia.

INSTER rappresenta una soluzione innovativa per la mobilità di tutti i giorni, combinando dimensioni compatte con un’abitabilità sorprendente, stile distintivo, comfort elevato e dotazioni di sicurezza all’avanguardia. Ideale per l’uso urbano e per chi desidera un’auto agile ma senza compromessi su tecnologia e sicurezza, INSTER sfida l’idea che un’auto di piccole dimensioni non possa offrire le caratteristiche dei segmenti superiori.

INSTER è disponibile esclusivamente in versione 100% elettrica, con due opzioni di batteria:

42 kWh e motore da 97 CV , che offre un’autonomia media di 327 km (WLTP) ;

, che offre un’autonomia media di ; 49 kWh e motore da 115 CV, con un’autonomia media di 370 km, che sale a 518 km nel ciclo urbano (WLTP).

Grazie alla ricarica rapida DC di serie, INSTER consente di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti. Inoltre, il caricatore di bordo da 11 kW ottimizza i tempi di ricarica anche alle colonnine AC.