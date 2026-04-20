Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica debutta con design Aero Hatch e tecnologia avanzata

Hyundai presenta IONIQ 3, la sua prima hatchback compatta 100% elettrica progettata specificamente per il mercato europeo, svelando un design rivoluzionario e soluzioni tecnologiche di ultima generazione.

La nuova IONIQ 3 introduce l'inedito design Aero Hatch e il linguaggio stilistico Art of Steel, offrendo un equilibrio tra efficienza aerodinamica e spaziosità interna. Grazie a una linea pulita e originale con un coefficiente aerodinamico eccezionale di 0,263, la vettura si distingue nel panorama delle compatte elettriche, combinando stile moderno, estetica decisa e comfort ai massimi livelli per tutti i passeggeri.

Le dimensioni compatte della carrozzeria nascondono un abitacolo sorprendentemente spazioso: il passo di 2,68 metri e il pianale piatto favoriscono la comodità dei cinque occupanti. Il bagagliaio da 441 litri, ampliato dal versatile Megabox, garantisce la praticità quotidiana e nei viaggi, conferendo a IONIQ 3 uno dei migliori valori del segmento.



All'interno, il concept Furnished Space richiama un ambiente domestico accogliente e curato, con attenzione ai materiali sostenibili e finiture ispirate al design italiano degli anni '70. Elementi come sedili Relaxation riscaldabili e ventilati, illuminazione ambientale a LED e sistema audio BOSE Premium contribuiscono a un'atmosfera raffinata e rilassante.

IONIQ 3 si fa notare anche sul fronte tecnologico, essendo la prima Hyundai in Europa con infotainment Pleos Connect su Android Automotive OS. Il nuovo sistema, con display fino a 14,6 pollici, garantisce un'esperienza d'uso intuitiva e completa: dalla navigazione alla connettività avanzata, passando per Digital Key 2 e funzioni smart come Vehicle-to-Load, Plug & Charge e ricarica rapida DC (dal 10 all'80% in circa 29 minuti). La capacità di ricarica in AC arriva fino a 22 kW sulle versioni top di gamma.

Per adattarsi ai diversi stili di vita, sono disponibili due tagli di batteria: la versione Standard Range promette un'autonomia di 344 km WLTP, la Long Range raggiunge fino a 496 km, ponendo IONIQ 3 tra le regine della categoria in termini di percorrenza e praticità.



Sicurezza e assistenza alla guida sono assicurate dai sistemi Hyundai SmartSense, con guida autonoma di livello 2, Highway Driving Assist 2, Remote Smart Parking Assist e Blind-Spot View Monitor. Sette airbag, fari a LED intelligenti e numerose dotazioni avanzate rendono ogni viaggio ancora più sicuro e confortevole.

Esteticamente, la nuova filosofia Art of Steel trasforma la flessibilità dell'acciaio in un linguaggio scultoreo distintivo, mentre la firma luminosa Parametric Pixel con quattro punti centrali richiama la lettera H di Hyundai in codice Morse. Numerose le opzioni di personalizzazione: undici colori esterni, tre configurazioni per gli interni e cerchi da 16 a 19 pollici, con varianti N Line dall'anima sportiva e dettagli esclusivi.

L'esperienza di guida alla base della piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) assicura prestazioni dinamiche, praticità e comfort, con motori capaci di erogare fino a 147 CV e una coppia di 250 Nm, raggiungendo una velocità massima di 170 km/h. IONIQ 3 viene prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit così da consolidare l'impegno del marchio per l'Europa e adattare il prodotto alle esigenze locali.

Col debutto di IONIQ 3, Hyundai rafforza il proprio ruolo nell'elettrificazione di massa offrendo una compatta full electric elegante, spaziosa, connessa e progettata con l'intento di favorire una mobilità moderna e appagante. "Con IONIQ 3 portiamo la nostra esperienza nel settore delle auto elettriche in un nuovo segmento. Progettato su misura per le esigenze dei clienti europei, questo modello unisce un'autonomia e un'aerodinamica da prima della classe a livelli straordinari di spazio, comfort e praticità. IONIQ 3 racchiude l'essenza del marchio IONIQ - design innovativo, tecnologia avanzata e un nuovo livello di spaziosità - in un modello compatto pensato per la vita di tutti i giorni".