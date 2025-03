Hyundai IONIQ 9: punto di svolta per i SUV elettrici

L’attesa è finita: Hyundai IONIQ 9 si appresta a debuttare sul mercato italiano dopo l’estate, promettendo di ridefinire gli standard dei SUV elettrici di grandi dimensioni. Presentato per la prima volta nel novembre 2024, il nuovo modello di casa Hyundai si distingue per un design elegante, una tecnologia avanzata e un’autonomia eccezionale.

Basato sulla piattaforma E-GMP, condivisa con i pluripremiati IONIQ 5 e IONIQ 6, il nuovo SUV si presenta con linee pulite ed eleganti che esaltano l’aerodinamica, riducendo il coefficiente di resistenza a un valore di appena 0,259. L’abitacolo, ispirato al concetto di “lounge”, offre un’esperienza premium grazie ai materiali raffinati e a un’eccezionale spaziosità. La configurazione interna permette di ospitare fino a sette passeggeri, con un volume di carico che arriva a 1.323 litri con la terza fila abbattuta. La console scorrevole Universal Island 2.0 garantisce massima praticità, mentre i sedili Relaxation Seat con funzione massaggio e poggiagambe offrono un comfort senza pari.

IONIQ 9 è equipaggiato con una batteria da 110,3 kWh, capace di offrire un’autonomia fino a 620 km (WLTP). Il SUV sarà disponibile in tre varianti di motorizzazione: Long Range RWD con un motore posteriore da 218 CV, Long Range AWD con due motori per una potenza combinata di 313 CV, e Performance AWD, che porta la potenza totale a 435 CV. Quest’ultima versione è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi.

La piattaforma a 800 Volt permette una ricarica ultra-rapida: con una colonnina da 350 kW, la batteria può passare dal 10% all’80% in appena 24 minuti. Inoltre, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi elettronici esterni direttamente dalla batteria dell’auto.

IONIQ 9 è stato progettato per offrire un comfort di marcia superiore grazie alla sofisticata calibrazione del telaio e all’adozione di sospensioni multilink al posteriore. Il sistema Active Noise Control-Road (ANC-R), i vetri acustici a doppio strato e gli pneumatici con ridotto rumore di rotolamento garantiscono un’ottima insonorizzazione dell’abitacolo. A completare l’esperienza a bordo, il sistema audio premium BOSE a 14 diffusori, in grado di offrire un suono avvolgente di altissima qualità.

L’innovativo sistema HVAC ottimizza l’efficienza termica, garantendo oltre 400 km di autonomia anche con il riscaldamento acceso a 22 °C e temperature esterne fino a -7 °C. Il pianificatore di percorsi EV utilizza dati in tempo reale per suggerire le migliori strategie di ricarica e ottimizzare i tragitti.

Sul fronte della sicurezza, IONIQ 9 è dotato di un pacchetto ADAS completo che include tecnologie avanzate come il Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA), il Blind-Spot View Monitor (BVM) e il Parking Distance Warning (PDW). La funzione Remote Smart Parking Assist (RSPA) 2 consente di gestire il parcheggio in autonomia, rendendo le manovre più semplici anche negli spazi più stretti.

Hyundai IONIQ 9 si candida a diventare una delle opzioni più interessanti nel panorama dei SUV elettrici premium. Con un’autonomia elevata, un comfort di livello superiore e tecnologie all’avanguardia, il nuovo modello della casa coreana promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto spaziosa, efficiente e all’avanguardia.