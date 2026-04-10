Hyundai prosegue nel percorso verso circolarità e Carbon Neutrality 2045

Hyundai rafforza il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, proseguendo lungo il percorso che porterà il marchio alla neutralità carbonica entro il 2045. Il colosso automobilistico coreano integra in modo sistematico materiali riciclati e bio-based nei propri modelli elettrici e ibridi, seguendo una strategia che unisce economia circolare, riduzione delle emissioni e tutela delle risorse.

L’azienda considera l’innovazione nei materiali, insieme all’elettrificazione e alle nuove tecnologie energetiche, una leva centrale per trasformare la propria visione “Progress for Humanity” in azioni concrete. In Europa, la recente revisione della normativa sui veicoli a fine vita impone dal 2032 l’obbligo di utilizzare almeno il 25% di plastiche riciclate nei nuovi veicoli. Hyundai si muove in anticipo istituendo un comitato interno dedicato e pubblicando nel 2024 linee guida per l’uso esteso di materiali circolari, supportate da un sistema di monitoraggio della conformità e gestione delle informazioni sui materiali.

L’approccio circolare coinvolge l’intero veicolo: dalla struttura ai rivestimenti interni ed esterni. La gamma IONIQ è la principale piattaforma di applicazione di questo concetto. Su IONIQ 5, ad esempio, sedili, rivestimenti e tappetini sono realizzati con filati ottenuti da bottiglie in PET riciclate e materiali bio-based derivati da canna da zucchero e mais, mentre le superfici in pelle sono trattate con oli di lino. Nella versione ad alte prestazioni IONIQ 5 N, Hyundai estende l’impiego di vernici a base di oli vegetali e pigmenti da pneumatici riciclati, oltre a rivestimenti in Alcantara® con poliestere riciclato.

Anche IONIQ 6 adotta soluzioni simili, includendo materiali sostenibili persino nel rivestimento del paraurti, mentre nel modello di punta IONIQ 9 compaiono bio-poliuretano e rivestimenti in bio-suede, combinando qualità premium e responsabilità ambientale. Nel SUV a idrogeno NEXO, Hyundai utilizza pelle trattata biologicamente, tessuti in PET riciclato e vernici ecologiche. La compatta elettrica INSTER impiega PET riciclato da bottiglie e bio-polipropilene da canna da zucchero, mentre per la KONA Electric è previsto l’Eco Pack, con tappetini in PET riciclato al 100% e materiali interni trattati con processi ecologici.

Tra le innovazioni più significative figura l’uso del filato rigenerato ECONYL®, prodotto dall’azienda italiana Aquafil tramite il recupero di reti da pesca dismesse e altri rifiuti in nylon. Grazie alla collaborazione con la Healthy Seas Foundation, Hyundai contribuisce alla pulizia dei mari e alla tutela degli ecosistemi oceanici: il nylon rigenerato, con le stesse prestazioni del materiale vergine ma con minore impatto ambientale, viene impiegato nei tappetini di vari modelli tra cui IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE e NEXO.

In Italia, il marchio amplia la propria responsabilità ambientale con il progetto Mission to Blue, che sancisce l’ingresso di Hyundai nella Water Defenders Alliance di LifeGate. L’iniziativa sostiene la distribuzione di kit per assorbire sversamenti accidentali di oli e idrocarburi, riducendo l’impatto delle contaminazioni nelle aree acquatiche italiane.

Il percorso verso la Carbon Neutrality 2045 prosegue con investimenti in elettrificazione, fonti rinnovabili e tecnologie a idrogeno, estese anche ai veicoli commerciali. L’azienda si impegna a ridurre le emissioni lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al riciclo.

Con la visione “Progress for Humanity” e una gamma completa di propulsioni sostenibili — elettrica, ibrida, plug-in e a idrogeno — Hyundai punta a guidare la transizione verso una mobilità più pulita, circolare e consapevole.