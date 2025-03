Hyundai SANTA FE è stata nominata “Supreme Winner” ai WWCOTY

Hyundai SANTA FE è stata nominata “Supreme Winner” ai Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards 2025, ultimo di una crescente lista di premi globali che il modello, arrivato alla sua quinta generazione, ha collezionato dal suo lancio nel 2024.

SANTA FE incarna l’impegno del Brand nell’integrare design all’avanguardia, tecnologie avanzate e un’esperienza di guida superiore, con l’obiettivo di rispondere in maniera flessibile agli stili di vita di una clientela sempre più esigente e variegata. Il successo dell’iconico D-SUV Hyundai ai WWCOTY 2025 dimostra il suo appeal globale verso un pubblico davvero ampio ed eterogeneo. Il titolo di “Supreme Winner” del WWCOTY, riconosciuto a livello mondiale, viene infatti assegnato dopo una valutazione approfondita dall’unica giuria interamente al femminile dell’industria automobilistica internazionale composta da 82 giornaliste di settore provenienti da 55 Paesi.

Dopo il successo nella prima fase del premio, in cui il modello era già stato nominato vincitore della categoria SUV di grandi dimensioni, SANTA FE si è quindi distinta tra gli altri 80 veicoli concorrenti grazie alle proprie numerose qualità e caratteristiche uniche.

In particolare, le esperte giornaliste automotive hanno apprezzato l’eccezionale esperienza di guida, la flessibilità e il comfort degli interni, l’approccio al design e la disponibilità di propulsori ibridi, sia full- che plug-in hybrid. La giuria ha sottolineato gli “interni spaziosi” della SANTA FE e il suo “design futuristico e molto distintivo”, evidenziando inoltre come “il comfort a bordo è al livello delle auto premium”. Questi aspetti, uniti all’elevato valore offerto per qualità e contenuti e alle capacità in termini di sicurezza, facilità di utilizzo, praticità, performance ed efficienza, posizionano il D-SUV del Brand ai vertici assoluti delle classifiche di apprezzamento globali.

Il riconoscimento del WWCOTY “Supreme Winner”, si aggiunge infatti a una lunga serie di premi conquistati dal modello dal lancio della sua quinta generazione. Ai Carwow Awards, SANTA FE è stata premiata come “Car of the Year 2025”, grazie al suo design distintivo, agli interni spaziosi e alla versatilità che risponde perfettamente alle esigenze della vita contemporanea. Caratteristiche particolarmente apprezzate anche da Top Gear, che l’ha incoronata “SUV of the Year” nell’ambito dei TopGear.com Awards 2024, sottolineandone in particolare il perfetto equilibrio tra stile, funzionalità e comfort.

In aggiunta, SANTA FE si è distinta negli autorevoli studi J.D. Power 2024. Nel ranking “U.S. Multimedia Quality and Satisfaction Study”, il modello ha ottenuto il primo posto per la qualità dell’esperienza multimediale a bordo, mentre nel “U.S. APEAL Study” si è posizionato al primo posto nella sua categoria, grazie al comfort, al design moderno e alla soddisfazione generale dei clienti. Riconoscimenti significativi sono arrivati anche nel campo del design: SANTA FE ha ricevuto il Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, mentre ai Red Dot Design Awards 2024, uno dei principali concorsi globali nel design, è stata premiata nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles”.

Il modello presenta un’identità audace completamente rinnovata, definita da volumi puri e linee squadrate che prendono ispirazione dai fuoristrada degli anni Novanta. Robusta e al tempo stesso raffinata, SANTA FE è pensata sia per uso quotidiano sia per viaggi ed esperienze fuori città: questo spirito si esprime nel concept “Open for More” e in tutte le fasi dello sviluppo del modello, che collega interni ed esterni in maniera fluida, ampliando la portata delle diverse esperienze a bordo.

Hyundai continua a rafforzare il proprio status di leader nel settore automobilistico, offrendo modelli sempre più innovativi e capaci di rispondere alle diverse esigenze dei clienti, come sottolineato dai numerosi riconoscimenti ricevuti dal Brand a livello internazionale.