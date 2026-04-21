Hyundai svela IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026 con il percorso Unfold Stories

Hyundai partecipa alla Milano Design Week 2026 con Unfold Stories, un'installazione esperienziale che esplora l'evoluzione del design del brand e il suo processo creativo, culminando nella presentazione in anteprima mondiale di IONIQ 3, la nuova berlina compatta 100% elettrica della gamma IONIQ.

La location scelta è la Torneria Tortona di via Tortona 32, spazio iconico che, fino al 26 aprile, accompagna i visitatori in un percorso immersivo tra arte, materiali e innovazione. Protagonista assoluto, il nuovo corso stilistico Art of Steel, che evidenzia il know-how avanzato di Hyundai nella lavorazione dei materiali e l'attenzione all'identità europea del design automobilistico.

Il percorso Unfold Stories è strutturato per far vivere ai visitatori ogni fase del processo creativo: dal concept su carta fino all'auto finita. In Art of Steel Exterior Space, una semplice curva prende vita trasformandosi in un oggetto scultoreo, mostrando la filosofia From Paper to Steel. La narrazione continua nel Furnished Interior Space, dove materiali, layout e elementi interattivi permettono di esplorare l'approccio incentrato sulla persona tipico degli interni Hyundai, privilegiando comfort, emozione e rituali personali grazie a una combinazione equilibrata di luce, texture e proporzioni.

Completa l'esperienza la possibilità di partecipare a workshop dal vivo con i designer Hyundai, offrendo agli amanti del design un'occasione unica per approfondire i principi progettuali che guidano la casa coreana. Nell'area relax del cortile interno sono disponibili caffè e gelato per tutti i visitatori.

Punto culminante del percorso è la presentazione della nuova IONIQ 3. Le sue linee pulite e proporzioni decise rappresentano la piena maturità della filosofia Art of Steel che caratterizza la nuova generazione dei modelli Hyundai. I Parametric Pixel, firma luminosa della gamma IONIQ, sono ora impreziositi da quattro punti centrali che formano la lettera H in codice Morse, rafforzando ulteriormente l'identità del marchio. IONIQ 3 sarà disponibile in diverse varianti, anche nella versione N Line dal carattere sportivo, con cerchi esclusivi e colori inediti.

Gli interni spaziosi e sereni, ispirati agli ambienti degli anni Settanta, combinano materiali di alta qualità e linee essenziali per massimo comfort e sicurezza. Il concetto di Furnished Space trasforma l'abitacolo in uno spazio flessibile, accogliente e contemporaneo, progettato per valorizzare l'esperienza delle persone a bordo.

Hyundai, con oltre 120.000 dipendenti e una presenza produttiva in tutto il mondo, si conferma all'avanguardia nell'innovazione sostenibile. In Europa il brand vanta due stabilimenti, una rete di 2.100 showroom e un ruolo di primo piano nel mercato con il 3% della quota italiana. IONIQ 3 rappresenta il nuovo volto della mobilità green di Hyundai, già leader con una gamma completa di motorizzazioni sostenibili.

Unfold Stories è aperto al pubblico dal 22 al 26 aprile, dalle 9 alle 18, offrendo un'occasione imperdibile per scoprire da vicino il futuro del design automobilistico secondo Hyundai.