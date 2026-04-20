I Cesaroni - Il ritorno trionfa su Canale 5, nuova puntata il 20 aprile

I Cesaroni - Il ritorno conquista nuovamente il pubblico italiano con il debutto della nuova stagione in prima serata su Canale 5. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha segnato una partenza eccezionale, registrando 3.486.000 spettatori e il 22,64% di share, confermandosi tra i titoli più amati dai telespettatori.



Dopo l'esordio, accolto con entusiasmo dal pubblico e apprezzato dalla critica, la storica fiction torna a raccontare storie emozionanti e capaci di coinvolgere generazioni diverse.



Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 20 aprile, sempre in prima serata su Canale 5. In questa nuova puntata, tensioni e malintesi animeranno la trama: Giulio, interpretato da Claudio Amendola, e Livia, portata in scena da Lucia Ocone, inizieranno a nutrire sospetti su Carlo, il personaggio di Ricky Memphis, innescando una sequenza di eventi che porteranno a conseguenze del tutto inaspettate.



Le dinamiche familiari si faranno sempre più intricate, tra contrasti generazionali e rapporti che verranno messi a dura prova. Nel frattempo, la celebre bottiglieria dei Cesaroni si troverà ad affrontare difficoltà economiche e situazioni impreviste legate a segreti del passato, aggiungendo nuove sfumature di profondità a una narrazione già ricca.



Grazie al suo equilibrio tra leggerezza e profondità, la serie riesce ancora una volta a emozionare e far sorridere un pubblico trasversale, rafforzando il suo status di cult del panorama televisivo italiano.