I Kraftwerk tornano in Italia: due concerti imperdibili a luglio

I pionieri della musica elettronica, i leggendari Kraftwerk, faranno ritorno in Italia per due date imperdibili a luglio. La storica band di Düsseldorf si esibirà il venerdì 18 luglio presso il Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, e il venerdì 25 luglio al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina. Entrambi gli eventi promettono di essere spettacoli unici che uniscono musica e performance art.

I Kraftwerk, formatisi nel 1970 grazie a Ralf Hütter e Florian Schneider, sono stati i precursori di “paesaggi sonori” rivoluzionari e sperimentazioni musicali attraverso la robotica e altre innovazioni tecniche, lasciando un’impronta indelebile sulla scena musicale mondiale. Le loro composizioni hanno influenzato una vasta gamma di generi musicali, tra cui l’Elettronica, l’Hip Hop, la Techno e il SynthPop. Le esibizioni dal vivo della band si caratterizzano per l’illustrazione della loro fede nel contributo reciproco di uomo e macchina.

Nel corso degli anni, i Kraftwerk sono stati protagonisti di concerti spettacolari in luoghi iconici come la Turbine Hall della Tate Modern di Londra, l’Opera House di Sydney e la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Nel 2014, Hütter e il suo ex partner furono insigniti del Grammy Lifetime Achievement Award, e nel 2021 la band è stata inserita nella Rock & Roll Hall Of Fame.

In occasione delle date italiane, i Kraftwerk porteranno sul palco i classici della loro discografia, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere brani iconici come “Autobahn” e “Tour de France Soundtracks”. Inoltre, a Roma, presso lo Spazio Indipendenza, è disponibile fino al 26 settembre l’installazione audio-visiva inedita di Ralf Hütter, “KRAFTWERK – THE MAN MACHINE”. Questa opera trasforma l’appartamento Belle Époque di Indipendenza in un ambiente immersivo che fonde suoni, video e immagini in un’esperienza percettiva.

I biglietti per i concerti sono già disponibili online, e gli appassionati di musica elettronica di tutta Italia sono invitati a partecipare a questi eventi unici per celebrare una delle band più influenti della storia.