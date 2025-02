I KRAFTWERK tornano in Italia per due imperdibili date

Dopo il clamoroso successo dei loro tour mondiali, i Kraftwerk tornano a esibirsi in Italia, pronti a regalare ai fan un’esperienza unica che unisce musica e performance art. I pionieri della musica elettronica saranno in concerto il 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso il Teatro del Silenzio .Il 25 luglio la storica band di Düsseldorf si esibirà al Teatro Antico di Taormina.

Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della loro discografia, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, offrendo uno spettacolo che incarna perfettamente il concetto di “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale in cui suoni, immagini e tecnologia si fondono in un’unica visione artistica.

Nati nel 1970 a Düsseldorf dal genio di Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk hanno rivoluzionato il panorama musicale con il loro approccio innovativo all’elettronica. Nel loro studio Kling Klang Studio, hanno dato vita a una serie di album che hanno segnato profondamente la storia della musica. Già a metà degli anni ’70, la band tedesca ha ottenuto riconoscimenti internazionali per i suoi “paesaggi sonori”, sperimentando con la robotica e con tecnologie all’avanguardia che hanno definito la colonna sonora dell’era digitale.

La loro influenza è incalcolabile: attraverso tecniche innovative, voci sintetiche e ritmi computerizzati, i Kraftwerk hanno gettato le basi per generi come l’Elettronica, l’Hip Hop, la Techno e il SynthPop, ispirando generazioni di artisti. Le loro esibizioni dal vivo sono esperienze immersive, dove la fusione tra uomo e macchina si trasforma in un viaggio audiovisivo senza precedenti.

Negli ultimi anni, il gruppo ha consolidato il proprio status di icona culturale con una serie di concerti 3-D in prestigiosi spazi artistici come il MoMA di New York, la Tate Modern di Londra, l’Opera House di Sydney, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e il Guggenheim Museum di Bilbao. Questo percorso li ha portati a essere riconosciuti non solo come pionieri della musica elettronica, ma anche come esponenti di un’arte totale che trascende il semplice ascolto.

Nel 2014, Ralf Hütter e il suo ex partner hanno ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award, mentre nell’ottobre 2021 la band è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame, un’ulteriore conferma dell’impatto indelebile lasciato nella storia della musica.