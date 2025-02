I nuovi Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO arrivano nelle concessionarie italiane

Nissan inizia il 2025 con due nuovi modelli che ampliano la sua offerta di crossover elettrificati: il Nissan X-Trail Mild Hybrid e il Nissan Ariya NISMO. Due vetture pensate per rispondere a esigenze diverse, una orientata alla famiglia e all’avventura, l’altra alla sportività e alle alte prestazioni.

Nissan X-Trail Mild Hybrid: efficienza e tecnologia

Il Nissan X-Trail si arricchisce di una nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina, dotata di un propulsore da 1.5 litri capace di erogare 163 CV e 300 Nm di coppia. Il cuore di questa innovazione è il sistema a rapporto di compressione variabile, un brevetto Nissan che permette di ottimizzare prestazioni ed efficienza in base allo stile di guida, variando il rapporto da 8:1 a 14:1.

La versione MY24 del Nissan X-Trail introduce una serie di aggiornamenti tecnologici che migliorano la sicurezza di bordo. La frenata automatica d’emergenza è stata migliorata con un sistema di rilevamento più efficace per pedoni, ciclisti e altre vetture. La segnalazione di eccesso di velocità sfrutta GPS e telecamera frontale per avvisare il conducente con un’icona lampeggiante e un segnale acustico. Il rilevamento della stanchezza del guidatore segnala eventuali cali di attenzione. L’avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia è attivo oltre i 60 km/h.

Disponibile in tre allestimenti – ACENTA, N-CONNECTA e TEKNA, con opzioni a 5 o 7 posti e trazione 2WD – il nuovo X-Trail Mild Hybrid ha un prezzo di partenza di 31.800 euro. Tra le novità tecnologiche spiccano il display FULL TFT da 12,3 pollici, la tecnologia Easy Access per apertura e chiusura automatica della vettura, il Wireless CarPlay e Android Auto per l’allestimento N-CONNECTA, l’Intelligent Rear View Mirror e i cerchi in lega da 19 pollici per l’allestimento TEKNA. Con oltre 3.800 unità di X-Trail e-POWER vendute nel 2024, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, Nissan punta a consolidare il successo della gamma.

Nissan Ariya NISMO: il ritorno della sportività giapponese

Per celebrare il 40° anniversario del marchio NISMO, Nissan porta in Europa la versione sportiva della sua Ariya elettrica: Nissan Ariya NISMO, un crossover coupé che combina prestazioni elevate, aerodinamica avanzata e un design esclusivo.

Basata sulla piattaforma e-4ORCE 4WD da 87 kWh, Ariya NISMO beneficia di un aumento di potenza fino a 435 CV e 600 Nm di coppia, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi. Il sistema e-4ORCE è stato ottimizzato per una ripartizione della potenza 60% posteriore e 40% anteriore, migliorando sportività e precisione di guida. L’aderenza in curva è aumentata del 12%, rendendo la vettura più reattiva e stabile nei tracciati misti.

Altri miglioramenti includono nuove sospensioni con stabilizzatori, molle e ammortizzatori specifici. Lo sterzo è più diretto in base alla velocità. Il sistema i-Booster ottimizza la frenata rigenerativa. La modalità di guida NISMO permette di ottenere prestazioni ancora più esaltanti.

L’assetto ribassato e le nuove appendici aerodinamiche, tra cui diffusore posteriore, deflettori anteriori e profili delle portiere ridisegnati, riducono il coefficiente di portanza del 40%, migliorando stabilità e velocità. A completare l’esperienza sportiva ci sono cerchi ENKEI da 20 pollici in alluminio fuso con pneumatici Michelin Pilot Sport EV, interni premium con cuciture e dettagli rossi NISMO, illuminazione ambientale Nissan ANDON, sedili sportivi con supporto ergonomico.

Disponibile esclusivamente nella colorazione NISMO Stealth Grey, Ariya NISMO è in vendita a partire da 53.850 euro. Con questa doppia novità, Nissan conferma il proprio impegno verso l’elettrificazione e la sportività, offrendo soluzioni innovative per tutti i tipi di automobilisti.